मुरैना में मिला चमचमाता खजाना, मजदूरों के हाथ लगे 45 चांदी के सिक्के

Silver Coins found in Morena: मध्य प्रदेश की जमीन ने फिर से खजागा उगला है. ये खजाना इस बार मुरैना से प्राप्त किया गया है. मंदिर के पास मिट्टी खुदाई के दौरान मजदुरों को 500 ग्राम के 45 चांदी के सिक्के मिले है. खजाने मिलने की खबर पाते आसपास गांव में सनसनी फैल गई. सिक्के की खबर पाते ही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी ने मजदुरों से सभी सिक्के जब्त कर लिए है.

धरती उगल रही खजाने

मध्य प्रदेश की जमीन इस दिनों खूब खजाने उगल रही है. आए दिन किसी न किसी जिले से खजाने के रूप में प्राचीन काल के सिक्के मिल रहे है. ये सिक्के या तो सोने या फिर चांदी धातू से निर्मित मिल रहे है.

वहीं बुधवार को मुरैना के कैलारस तहसील के सागौरिया गांव से मिले चांदी के सिक्कों ने पूरे गांव को हक्का बक्का कर दिया. हर कोई इन सिक्कों की झलक पाने के लिए घटनास्थल तक पहुंच रहा था.

ऐसा है सिक्कों का आकार

जमीन से मिले 45 चांदी के सिक्के, 25 पैसे के साइज के है. हर सिक्के का वजन लगभग 8-10 ग्राम आका गया है. जिस हिसाब से कुल 45 सिक्के 500 ग्राम के बताए जा रहे. खास बात ये है कि इन चांदी के सिक्कों के ऊपर उर्दू और फारसी में अक्षर अंकित है. इन लिखावट को देखकर प्राचीनता समझी जा रही है कि ये कितने साल पुराने हो सकते है. वहीं गांव के पूर्व सरपंच का कहना है कि उनकी पूर्वजों की जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया है. मंदिर के पास ही मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे उस समय ये चांदी के सिक्के मिले है.

जबलपुर में भी खजाने के अंश

इन दिनों जबलपुर भी खजाने को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. जबलपुर के सीहोर तहसील में लगभग 100 हेक्टेयर की जमीन में खजाने के अंश मिले है. कहा जा रहा कि इस क्षेत्र में लाखों टन सोना होने का अनुमान है. भू-वैज्ञानिकों ने जब यहां की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल जांच किए तो सोने के साथ-साथ तांबा और अन्य धातुओं की पुष्टी भी हुई है. इन धातुओं के मिलने से मध्य प्रदेश खनिद संपदा का भंडार भी घोषित किया जा सकता है.

सोर्स: पत्रिका