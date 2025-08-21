मुरैना में मिला चमचमाता खजाना, मजदूरों के हाथ लगे 45 चांदी के सिक्के
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2890670
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मुरैना में मिला चमचमाता खजाना, मजदूरों के हाथ लगे 45 चांदी के सिक्के

MP News: मुरैना की जमीन से प्राचीन काल के 45 सिक्के जब्त किए गए है. ये सिक्के चांदी धातू से निर्मित है. इन सिक्कों का कुल वजन लगभग 500 ग्राम बताया गया है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

morena silver coin
morena silver coin

Silver Coins found in Morena: मध्य प्रदेश की जमीन ने फिर से खजागा उगला है. ये खजाना इस बार मुरैना से प्राप्त किया गया है. मंदिर के पास मिट्टी खुदाई के दौरान मजदुरों को 500 ग्राम के 45 चांदी के सिक्के मिले है. खजाने मिलने की खबर पाते आसपास गांव में सनसनी फैल गई. सिक्के की खबर पाते ही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी ने मजदुरों से सभी सिक्के जब्त कर लिए है. 

धरती उगल रही खजाने
मध्य प्रदेश की जमीन इस दिनों खूब खजाने उगल रही है. आए दिन किसी न किसी जिले से खजाने के रूप में प्राचीन काल के सिक्के मिल रहे है. ये सिक्के या तो सोने या फिर चांदी धातू से निर्मित मिल रहे है. 
वहीं बुधवार को मुरैना के कैलारस तहसील के सागौरिया गांव से मिले चांदी के सिक्कों ने पूरे गांव को हक्का बक्का कर दिया. हर कोई इन सिक्कों की झलक पाने के लिए घटनास्थल तक पहुंच रहा था.

ऐसा है सिक्कों का आकार
जमीन से मिले 45 चांदी के सिक्के, 25 पैसे के साइज के है. हर सिक्के का वजन लगभग 8-10 ग्राम आका गया है. जिस हिसाब से कुल 45 सिक्के 500 ग्राम के बताए जा रहे. खास बात ये है कि इन चांदी के सिक्कों के ऊपर उर्दू और फारसी में अक्षर अंकित है. इन लिखावट को देखकर प्राचीनता समझी जा रही है कि ये कितने साल पुराने हो सकते है. वहीं गांव के पूर्व सरपंच का कहना है कि उनकी पूर्वजों की जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया है. मंदिर के पास ही मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे उस समय ये चांदी के सिक्के मिले है. 

जबलपुर में भी खजाने के अंश
इन दिनों जबलपुर भी खजाने को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. जबलपुर के सीहोर तहसील में लगभग 100 हेक्टेयर की जमीन में खजाने के अंश मिले है. कहा जा रहा कि इस क्षेत्र में लाखों टन सोना होने का अनुमान है. भू-वैज्ञानिकों ने जब यहां की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल जांच किए तो सोने के साथ-साथ तांबा और अन्य धातुओं की पुष्टी भी हुई है. इन धातुओं के मिलने से मध्य प्रदेश खनिद संपदा का भंडार भी घोषित किया जा सकता है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मुरैना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

TAGS

Latest Morena News in Hindi

Trending news

mp news
भोपाल में गिरी ‘मछली’ की कोठी, 25 करोड़ की इमारत पर चला बुलडोजर, किया था अवैध कब्जा
Satna
बंदर मामू ने संभाला सतना के गर्ल्स कॉलेज का चार्ज! लड़कियों के साथ जमकर की मस्ती
mp news
MP को माइनिंग कैपिटल बनाने का मास्टर प्लान तैयार, कटनी में 23 अगस्त को कॉन्क्लेव
rewa
Rewa News: वाह गुरुजी वाह! ना पब ना बार ठेले को ही बना दिया वाइन शॉप;जमकर छलकाएं जाम
bhopal news in hindi
Bhopal: वक्फ बोर्ड को भदभदा और दिलखुश मस्जिदें हटाने का आदेश जारी, HC पहुंचा मामला
durg
होंडा सिटी की कीमत में ऑडी कार का मजा! दुर्ग की सड़कों पर भर रही फर्राटे,सिर्फ 20000
Ujjain
सिंहस्थ की हाईटेक तैयारी! जर्मनी से आए विशेषज्ञ, मेले में AI से होगी भीड़ कंट्रोल
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Harda
हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती
damoh
Damoh Weather: दमोह में जानलेवा बारिश! आसमान से आई आफत ने ली 21 बकरियों की जान
;