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MP के चीतें बढ़ाएंगे गुजरात की शान, कूनो से कच्छ भेजे जाएंगे 4 चीते, पहली बार चीतों की अंतरराज्यीय शिफ्टिंग

Cheetah Shifting Gujarat: कूनो नेशनल पार्क के चीतों को पहली बार दूसरे राज्य में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके तहत चार चीते गुजरात के कच्छ स्थित बन्नी क्षेत्र में शिफ्ट किए जाएंगे. इस अंतरराज्यीय ट्रांसलोकेशन को एनटीसीए और चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 26, 2026, 08:23 AM IST
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MP के चीतें बढ़ाएंगे गुजरात की शान, कूनो से कच्छ भेजे जाएंगे 4 चीते, पहली बार चीतों की अंतरराज्यीय शिफ्टिंग

Cheetah Shifting Gujarat: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के चीते अब गुजरात की शान बढ़ाएंगे. पहली बार चीतों की अंतरराज्यीय शिफ्टिंग की तैयारी शुरू हो गई है. इसके तहत कूनो से चार चीतों को गुजरात के कच्छ स्थित बन्नी क्षेत्र में भेजा जाएगा. इनमें दो नर और दो मादा चीते शामिल होंगे. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी मे इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब चीतों को गुजरात भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

फिलहाल मध्य प्रदेश में चीतों को नौरादेही अभयारण्य यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बसाने की योजना पर रोक लगा दी गई है. इससे पहले कूनो और गांधीसागर के बाद नौरादेही को चीता पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब प्राथमिकता गुजरात को दी गई है. कूनों और गांधीसागर क्षेत्र में इस समय बड़ी संख्या में चीते मौजूद हैं. ऐसे में चीता प्रोजेक्ट के विस्तार के तहत अब अन्य राज्यों में भी इन्हें बसाने की दिशा में काम शुरू हो गया है.

मध्य प्रदेश में हैं 53 चीतें 
फिलहाल कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर क्षेत्र को मिलकार कुल 53 चीते मौजूद हैं. इनमें से एक चीता राजस्थान की सीमा में पहुंच चुका है, जबकि बाकी सभी मध्य प्रदेश के जंगलों में विचरण कर रहे हैं.कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से लाए गए चीतों को सबसे पहले भारतीय वातावरण के अनुकूल बनाया गया. अब इन्हीं चीतों को दूसरे राज्य में भेजकर 'चीता प्रोजेक्ट' का दायरा बढ़ाया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि चीतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया अगस्त या सितंबर तक शुरू हो सकती है. अभी मध्य प्रदेश में 53 चीते हैं. इनमें से 50 चीते कूनो में हैं, जबकि 3 गांधी सागर में हैं. इसके साथ ही नौरादेही को चीतों के तीसरे घर के तौर पर तैयार करने की तैयारियां भी जोरों पर हैं.

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बन्नी ग्रासलैंड चीतों के लिए उपयुक्त आवास 
गुजरात का कच्छ स्थित बन्नी ग्रासलैंड चीतों के लिए उपयुक्त आवास माना जा रहा है. यहां के खुले मैदान और दूर तक फैला प्राकृतिक क्षेत्र चीतों की जीवनशैली के अनुकूल हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इस इलाके की भौगोलिक बनावट अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों जैसी है, जहां चीते आसानी से तेज रफ्तार में शिकार कर सकते हैं. गुजरात के बन्नी क्षेत्र में चीतों के लिए 600 हेक्टेयर जमीन पर खास बाड़ा बनाया जा रहा है. इस जगह पर एक सॉफ्ट-रिलीज बाड़ा, क्वारंटाइन जोन, मेडिकल सहायता प्रणाली और ट्रैकिंग नेटवर्क बनाया जा रहा है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की एक टीम ने शिकार की उपलब्धता, घास के मैदानों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए कई बार इस जगह का दौरा कर चुकी है.

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