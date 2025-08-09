MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण; जबलपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण; जबलपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति

Jabalpur News: जबलुपर में  6.855 किलोमीटर लंबा प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है. इसका लोकार्पण 23 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे. इस ब्रिज के शुरू होने से जबलपुर के लोगों को जाम के झाम से निजात मिलेगी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:49 AM IST
MP Largest Flyover Built in Jabalpur: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बनकर तैयार हो गया है. सबसे बड़े फ्लाईओवर की लंबाई  6.855 किलोमीटर है. जिसका लोकार्पण 23 अगस्त को होगा. जबलपुर में बने इस पुल का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा. 23 अगस्त को होने वाले इस लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन समेत प्रदेश के कई और बड़े नेता शामिल होंगे.

दरअसल, जबलपुर में दमोह नाका से मदन महल तक एलिवेटेड कॉरिडोर जो प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज है, बनकर तैयार है. 6.855 किलोमीटर लंबाई वाले इस फ्लाईओवर को 1052 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया है. बिज्र के लोकार्पण के लिए  लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और जबलपुर आने के लिए उनकी स्वीकृति ली. नितिन गडकरी ने 23 अगस्त को जबलपुर में कार्यक्रम में शामिल होकर लोकार्पण करने की सहमति दी है.

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक, दमोह नाका से मदन महल तक 1052 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर से जबलपुर के विकास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. जो प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर है. यह जबलपुर शहर के यातायात को सुगम और गतिशील बनाएगा. इससे जबलपुर शहर में यातायात का दबाव कम होगा. यही नहीं रेलवे स्टेशन के ऊपर बने केबल स्टे ब्रिज के साथ इस ब्रिज की सुंदरता यहां गुजरने वालों को आकर्षित करेगी. 

बहुत पहले हो चुका था निर्माण
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बहुत पहले का हो चुका है. लेकिन राजनीतिक कलह के कारण इसके लोकार्पण पर पेंच फंसा हुआ था. हालांकि, अब इस फ्लाइओवर के आधिकारिक लोकार्पण का दिन तय हो गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आगामी 23 अगस्त को इसके लोकार्पण के लिए जबलपुर आएंगे. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने एमपी के सबसे बड़े फ्लाई ओवर की सौगात के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जबलपुर की जनता को शुभकामना दी है.

