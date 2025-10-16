MP News Live: दमोह में 17 तारीख से मिलेंगे पटाखा, एमपी पुलिस मुख्यालय में फर्जी मेडिकल बिल घोटाला उजागर

MP News Live Update: आज 16 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर अब आपको मिलेगी एक ही जगह. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.
MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.
बिहार में एमपी-छत्तीसगढ़ के CM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी बिगुल में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत कई बड़े-बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार जा रहे हैं. वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव दो विधानसभाओं में जनसभाएं करेंगे. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे. इस दौरान वे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी और बिहार में बीजेपी प्रत्याशी नितिन नबीन के नामांकन समारोह में भी शामिल होंगे.
संघ शताब्दी वर्ष में अहम बैठक
संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत और होसबोले शामिल होंगे. यह बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी. संघ के शताब्दी वर्ष के चलते इस बार की बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बैठक में संघ रचना के सभी 46 प्रांतों के प्रांत संघचालक, कार्यवाहक और प्रचारक सहित सह-प्रांत संचालक, कार्यवाहक शामिल होंगे. यह बैठक जबलपुर में आयोजित की जाएगी.
एमपी के पेंशनर्स के लिए राहत
मध्य प्रदेश की 4.50 लाख पेंशनर्स को राहत देने के लिए कैबिनेट ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. अब पेंशनर्स को 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन पेंशनर्स को एरियर्स देने का कोई जिक्र नहीं किया गया है. एरियर्स नहीं मिलने से पेंशनर्स को नुकसान हो सकता है. आदेश में छठवें वेतनमान पर 6 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर 2 प्रतिशत महंगाई राहत देने का निर्णय लिया गया है. यह महंगाई राहत 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी. छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही पेंशन में वृद्धि के लिए सहमति दे चुकी है.
एमपी पुलिस मुख्यालय में घोटाला
भोपाल PHQ में फर्जी मेडिकल बिल घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें PHQ की मेडिकल शाखा के कर्मचारियों ने फर्जी बिल बनाकर 15 लाख रुपए की राशि हड़प ली. PTRI शाखा के 25 कर्मचारियों और 25 पुलिसकर्मियों के नाम पर बिल बनाकर यह राशि निकाली गई. घोटाले में सहायक उप निरीक्षक अंकित वानखेडे, तत्कालीन आंकिक कैशियर सूबेदार नीरज कुमार और सहायक प्रधान आरक्षक राजपाल ठाकुर शामिल हैं. FIR दर्ज होने के बाद तीनों फरार हो गए, जबकि सात दिन पहले उन्हें सस्पेंड किया गया था. मामले की जांच जहांगीराबाद पुलिस कर रही है.
दमोह में 17 तारीख से मिलेंगे पटाखा
दमोह में पटाखों को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद अब 17 तारीख से तय किए गए पटाखा बाजार में लोगों को पटाखा मिलने लगेगा. पिछले साल रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत के बाद प्रशासन विशेष रूप से सतर्क है और किसी हादसे की आशंका को देखते हुए कदम सावधानी से उठा रहा है.