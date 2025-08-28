MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना खिलौना, बाइक से लेकर मौज-मस्ती तक सबकुछ शुरू
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2900073
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना खिलौना, बाइक से लेकर मौज-मस्ती तक सबकुछ शुरू

MP News: जबलपुर में बना मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर स्टंटबाजों के लिए अवारागर्दी का अड्डा बन गया है. फ्लाईओवर से कई ऐसे रील वायरल हो रहे जो बेहद चिंताजनक है. जबलपुर मेयर के आदेश पर ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Arpit Pandey|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

jabalpur longest flyover reel
jabalpur longest flyover reel

Jabalpur longest Flyover Viral Reels: जबलपुर में हाल ही में शुरू हुए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लोगों ने अपना घर समझ लिया है. फ्लाईओवर के उद्धाटन को अभी मात्र 4-5 दिन ही हुए है और यहां की जनता ने फ्लाईओवर को टूरिस्ट स्पॉट समझ लिया है. कोई फ्लाईओवर पर लेट कर फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहा तो कोई फ्लाईओवर पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते. इंटरनेट पर फ्लाईओवर से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. 

फ्लाईओवर बना आवारागर्दी का अड्डा
फ्लाईओवर के उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद बाइक सवारों का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था. वीडियो में 6 नाबालिक लड़कों को एक ही बाइक पर बैठा देखा गया. बाइक पर ना कोई नंबर प्लेट था ना ही बाइक सवारों के सिर पर सुरक्षा को लेकर हेलमेट. बाइक काफी तेज स्पीड में ड्राइव भी की जा रही थी. इस वीडियो के वायरल होते अब दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है.

फ्लाईओवर बन गया टूरिस्ट स्पॉट
दूसरे वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स को सड़क पर लेट कर फोटो खिंचवाते देखा जा सकता है. शख्स बेखौफ मानो फ्लाईओवर उसके अपने पिता जी हो, तशन में फोटो क्लिक करवा रहा है. वहीं कुछ लोग फ्लाईओवर पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते भी दिखाई दे रहे है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाईओवर पर लगे चेतावनी बोर्ड
1200 करोड़ की लागत में बने इस फ्लाईओवर की दुर्दशा और कई शिकायते मिलने पर जबलपुर नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है. फ्लाईओवर के ऊपर कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए है. अब फ्लाईओवर पर गंदगी फैलाने वाले, मनाही के बाद भी फोटो खिंचवाने वाले, स्टंटबाज, ठेला लगाने वाले, टूरिस्ट प्लेस समझने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा. 

वहीं जबलपुर मेयर ने लोगों से अपील की है कि फ्लाईओवर पर ऐसे लोग दिखे तो उनका वीडियो बनाकर हेल्पलाइन नंबर पर भेजे ताकी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

jabalpur news

Trending news

mp news
समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, बेटे पर था शक
mp news
वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें
MP smart meter news
MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली
Bilaspur News
चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस
simhastha 2028
सिंहस्थ की तैयारियों पर शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? बनाओ नया प्लान
Bilaspur Bengaluru special train
नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
;