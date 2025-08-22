1100 करोड़ से बना MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 10 मिनट में पूरा होगा सफर, जाम से मिलेगी मुक्ति

MP Longest Flyover Bridge: मध्य प्रदश में विकास के पहिये बड़ी तेजी से दोड़ते नजर आ रहे है. कल यानी 23 अगस्त का दिन एमपी के लिए बेहद ही खास होने वाला है. करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा. 1100 करोड़ की लागत में बना ये फ्लाईओवर शहर में यातायात को सुगम बनाने से लेकर कई मायने में खास माना जा रहा है.

क्यों चर्चे में है जबलपुर का फ्लाईओवर

मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में बनके तैयार है. कल इसका लोकार्पण सीएम मोहन यादव समेत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा. इस फ्लाईओवर को बनने में करीब 6 साल लगे है. साल 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस ब्रिज का भूमिपूजन किया था जिसके बाद 23 अगस्त ये फ्लाई ओवर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

45 मिनट का रास्ता 7 मिनट में

इस फ्लाईओवर के शुरू होने से मदनमहल से दमोह नाका तक की दूरी मात्र 7 मिनट में कवर की जा सकेगी. पहले इसी दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लगता था. यानी कुल 38 मीनट की बचत. समय की बचत के साथ-साथ चालक के गाड़ी के ईंधन की भी बचत होगी जो इस ब्रिज के निर्माण का सबसे प्लस प्वॉइंट माना जा रहा है.

फ्लाईओवर का आकार

फ्लाईओवर 7 किमी लंबा बनाया गया है, जिसमें 3 लेने शामिल होंगे. सबसे खास बात ये है कि इसमें रेल मार्ग के ऊपर देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज भी बनाया गया है. इसकी लंबाई 385 मीटर बताई गई है, जो कि पूरी तरह से हवा में बनाया गया है. फ्लाईओवर के निर्माण के साथ-साथ इसके नीचे 50 हजार पौधे, बास्केटबॉल कोर्ट और पार्क भी बनाया गया है. इस ब्रिज के निर्माण के लिए फ्रांस के इंजीनियरों की मदद भी ली गई है. फ्लाईओवर के शुरू होने से लगभग 10 लाख लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी.

सोर्स: दैनिक भास्कर