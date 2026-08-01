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उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: मध्य प्रदेश में 195 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, चेक करें अपने शहर के दाम

LPG Cylinder New Rates: अगस्त महीने की शुरुआत राहत भरी खबर से हुई है. 1 अगस्त को मध्य प्रदेश में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 190 से 195 रुपए तक कि कटौती की गई है, हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Written ByPooja
Published: Aug 01, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:11 AM IST
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: मध्य प्रदेश में 195 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, चेक करें अपने शहर के दाम

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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