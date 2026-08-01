उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: मध्य प्रदेश में 195 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, चेक करें अपने शहर के दाम

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LPG Cylinder New Rates: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली है. तेल कंपनियों ने शनिवार 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू कर दी हैं. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें कम कर दी गई हैं. नई दरें लागू होने से होटलों, रेस्तरां, ढाबों और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों को फायदा होगा. हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत नहीं मिली है. 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
1 अगस्त 2026 से मध्य प्रदेश में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 190 से 195 रुपए तक की कटौती की गई है. वहीं, 14. 2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुई है और सभी शहरों में कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं.
यहां मिल रहा सबसे सस्ता कमर्शियल सिलेंडर
राज्य के कई प्रमुख शहरों में कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट लागू हो गए हैं. गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक, कमर्शियल सिलेंडर सबसे सस्ता सागर में 2,778 रुपए में मिल रहा है. इसके बाद होशंगाबाद और रायसेन में इसकी कीमत 2,779 रुपए है, जो राज्य में सबसे कम दरों में शामिल है.
यहां मिल रहा सबसे महंगा सिलेंडर
दूसरी ओर रीवा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सबसे महंगा 2,991.50 रुपए का मिल रहा है. इसके बाद नरसिंहपुर में इसकी कीमत 2,989.50 रुपए, सतना में 2,989, कटनी में 2,988, पन्ना में 2,986.50, जबकि मंडला और डिंडौरी में 2,983 रुपए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है. इसके साथ ही भोपाल में 2,743.00 और इंदौर में 2,846.50 रुपए में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है.
दूसरी बार कीमतों में हुई कटौती
बता दें कि, इससे पहले 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी. यह लगातार दूसरा महीना है जब कीमतें कम की गई हैं. पिछले दो महीनों में मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 474 रुपए की कमी आई है. इस साल की शुरुआत में कीमत बढ़ने के बाद, जुलाई में इसमें में कीमतों में कटौती की गई थी. इसके बाद, 1 अगस्त को मध्य प्रदेश में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 190 से 195 रुपए तक की कटौती की गई है.
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