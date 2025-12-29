Advertisement
'...सच कहने का साहस भी होना चाहिए', दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए एमपी के मंत्री

Digvijaya Singh BJP-RSS Post: हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने RSS की सराहना की थी. जिसके लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी में सियासी तूफान आया हुआ है. वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में एमपी के मंत्री भी उतर आए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:02 PM IST
MP Politics News: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सराहना की थी. इसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है. कांग्रेस के भीतर जहां इस बयान को लेकर असहजता और सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस पोस्ट को लेकर जमकर सराहना की है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बाद अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में सामने आ गए हैं, जिससे सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है. 

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिग्विजय सिंह के बयान को साहसिक बताया. उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता. विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने RSS की तारीफ कर अपने साहसी व्यक्तित्व का परिचय दिया है. 

ये है लोकतंत्र की खूबसूरती
वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आगे लिखा कि भले ही इस बयान से दिग्विजय सिंह के 'दिल्ली दरबार' में नंबर कम हुए हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के भीतर 1950 के दशक के सरदार पटेल जैसे नेताओं की परंपरा को आगे बढ़ाया है, जो सच कहने से नहीं डरते थे. उन्होंने इसे लोकतंत्र की असली खूबसूरती बताया. बीजेपी नेताओं का यह समर्थन ऐसे समय आया है, जब दिग्विजय सिंह के बयान पर लगातार राजनीतिक बहस चल रही है और दोनों दलों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

दिग्विजय सिंह ने किया पोस्ट
दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत शनिवार को दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लाल कृष्ण आडवानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए RSS की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की थी. उन्होंने लिखा था कि किस तरह RSS का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ-भाजपा का कार्यकर्ता आगे चलकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना.

'...सच कहने का साहस भी होना चाहिए', दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए एमपी के मंत्री
