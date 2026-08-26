एमपी में बनेगा हाइब्रिड फोरलेन हाईवे, 91.64KM में ₹3,960 करोड़ होंगे खर्च, 8-10 लाख लोगों को होगा फायदा

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Seoni Balaghat Highway News: सिवनी और बालाघाट के लोगों का सफर और भी आसान होने जा रहा है. 91 किलोमीटर लंबा फोरलेन सड़क बनाने की तैयारी चल रही है. अभी यह टू-लेन मार्ग है, जो कि कई जगह घुमावदार भी है. यह सड़क बार-बार खराब होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार तो ट्रैफिक जाम भी लग जाता है. यही वजह है कि 91 किलोमीटर के सफर में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है. यह फोरलेन सड़क बनने के बाद यही 91 किमी का सफर लगभग 2 घंटे में पूरा हो सकता है. इससे यहां के लोगों को आने-जाने में काफी सहूलियत देखने को मिलेगी.
इस सड़क के फोरलेन बनने से वाहन चालकों के साथ ही दोनों शहरों के बीच रहने वाले हजारों परिवारों की आवाजाही भी काफी आसान हो जाएगी. यानी लगभग पांच लाख राहगीरों को इसका फायदा होगा. आसपास के क्षेत्रों को जोड़ें तो 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके फोरलेन बनने से छात्रों, मरीजों, किसानों और नौकरी या कारोबार के लिए आने-जाने वालों का समय बचेगा. सड़क बनने से हादसों में भी कमी आएगी. सबसे खास बात यह है कि इलाज और पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में आने-जाने वाले लोगों को समय पर पहुंचने में काफी मदद मिलेगी.
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
सिवनी-बालाघाट सड़क बनने से इन इलाकों के पर्यटन को भी काफी फायदा मिलने वाला है. फोरलेन सड़क से कान्हा और पेंच जैसे पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी. इस मार्ग में लगभग 13 किमी का कान्हा कॉरिडोर भी शामिल रहेगा. इसमें लगभग 3 किमी हिस्सा अंडरपास भी होगा. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कॉरिडोर और अंडरपास को जोड़ा जाएगा. 91 किमी मार्ग में कुछ बायपास भी बनाए जाएंगे. इससे भीड़ वाले हिस्सों में यातायात का दबाव कम करने और सफर भी आसान हो जाएगा. इसके अलावा, इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी.
3,458 करोड़ होंगे खर्च
बता दें कि सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे के 91.64 किलोमीटर हिस्से को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन किया जाएगा. इस परियोजना में लगभग 3,458 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाया जाएगा. सड़क चौड़ी होने से आवागमन बेहतर होगा. इससे इलाके में व्यापार भी बढ़ेगा, जिससे छोटे-बड़े दुकानदारों और कारोबारियों को भी फायदा होगा. खराब सड़क, जाम और बढ़ते ट्रैफिक से यात्रियों को बदलाव राहत देने वाला साबित हो सकता है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.
12 नई सड़कों की मंजूरी
अब बात करें राज्य की अन्य सड़कों की, इसके अलावा 12 नई सड़क परियोजनाओं को भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाने की योजना बनाई जा रही है. इनमें भोपाल-विदिशा, चापड़ा-नेवरी-देवास, खलघाट-मनावर-मांगरोद, दिनारा-दतिया-सेवढ़ा, मंदसौर-सीतामऊ-मध्यप्रदेश सीमा और आगर-सारंगपुर सड़कें शामिल हैं. इसके अलावा, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास को फोरलेन से सिक्सलेन, खेरात-माखनपुर-जीतपुर, शहरगढ़-खुरई-खिमलासा और नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़ मार्ग बनाने की योजना है. सुंदर-सिंहपुर-कोटरी, बिरसिंहपुर-सेमरिया-गोहदा-सिहोरा और इंदौर-देपालपुर फोरलेन मार्ग भी इसमें शामिल हैं. इन सड़कों के बनने से एमपी के अलग-अलग इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी होगी. इन परियोजनाओं को मध्यप्रदेश कैबिनेट में मंजूरी दी गई है.
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