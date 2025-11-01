MP News Today: MP में आज दीपोत्सव पर्व का आयोजन, खरगोन में पागल कुत्ते का आतंक, पढ़ें 1 नवंबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: आज यानि शनिवार 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं एमपी में आज दीपोत्सव पर्व का आयोजन भी होगा. 3 लाख 51 हजार दीयों से जगमाएगा राम पथ गमन. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी स्थापना दिवस की धूम है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छोटे-बड़े लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है.प्रदेश की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़े इवेंट्स के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

ड्रोन की मदद से नशेड़ी को किया गिरफ्तार

इंदौर के चंदन नगर पुलिस ने ड्रोन की मदद से नशेड़ी को किया गिरफ्तार. थाना चंदन नगर पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का किया उपयोग. ड्रोन कैमरे से मिली तस्वीरों के आधार पर सिरपुर तालाब के पास ग्रीन पार्क मैदान में संदिग्धों की गतिविधियों पर रखी नजर. पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को चिलम में गांजा पीते रंगे हाथ पकड़ा. आरोपी शुभम शालवी (31) निवासी आदर्श कॉलोनी, इंद्रनगर के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/27 के तहत मामला दर्ज.

रायपुर पहुंचे पीएम मोदी

रायपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ कवि-कथाकार विनोद कुमार शुक्ल से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना. साथ ही छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं. विकसित भारत के विजन को पूरा करने में अहम छत्तीसगढ़ के अहम भूमिका होने की संभावना जाहिर की.

MP में आज दीपोत्सव पर्व का आयोजन

मध्यप्रदेश में आज दीपोत्सव पर्व का भव्य आयोजन होगा. शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाले इस उत्सव में 3,51,111 दीपों से राम पथ गमन मार्ग को रोशन किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान भगवान राम, माता सीता, मां नर्मदा और मां मंदाकिनी की आरती की जाएगी. राज्यभर के 9 स्थलों पर दीपोत्सव मनाया जाएगा. चित्रकूट (सतना) के राघव प्रयाग घाट पर 1,11,111 दीप और अनूपपुर के नर्मदा तट पर 51,000 दीप जलाए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश के मशहूर कलाकार भक्ति संगीत की प्रस्तुतियों से शाम को यादगार बनाएंगे.

खरगोन में पागल कुत्ते का आतंक

खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र के लाखी और बिलाली गांवों में एक पागल कुत्ते के हमले से दहशत फैल गई. कुत्ते ने दो बच्चों, दो बुजुर्गों और दो ग्रामीणों सहित कुल छह लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में एक बुजुर्ग का चेहरा बुरी तरह नोचा गया, जबकि एक मासूम बच्ची के सिर पर गहरी चोट आई. सभी घायलों को जिला अस्पताल खरगोन में भर्ती कराया गया, जहां रेबीज के टीके लगाए गए. घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कुत्तों को पकड़ने या उन्हें मारने की अनुमति देने की मांग की है.