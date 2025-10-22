MP News Today: शहडोल में दो सगे भाईयों की हत्या से सनसनी, इंदौर हाई कोर्ट से NEET UG छात्रों को मिली राहत

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में बनी हुई हैं, जिनमें बड़ी पॉलिटिकल, क्राइम और मौसम से जुड़ी खबरें शामिल हैं. शहडोल में दो भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई है. इस बीच इंदौर हाई कोर्ट ने एक NEET UG स्टूडेंट को राहत दी है. इसके अलावा सभी जिलों से लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वे बड़े हों या छोटे. आपको छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा घटनाओं के बारे में भी अप-टू-मिनट अपडेट्स मिलेंगे. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरों के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

NEET UG की छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को छुट्टी के दिन भी सुनवाई करते हुए छात्रा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. इस आदेश के तहत छात्रा को तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जो उसके भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम है.

शहडोल में दो सगे भाईयों की हत्या से सनसनी

शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवाही चौकी के ग्राम बलबहरा में रात दो सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. राहुल तिवारी और राकेश तिवारी की तलवार, फरसा और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि तीसरे भाई सतीश तिवारी की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल सतीश को मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है.