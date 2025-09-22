MP Today Live: GST में बदलाव के फायदे बताएंगे सीएम मोहन, भोपाल के 30 फीसदी इलाकों में नहीं होगी पानी की सप्लाई
MP Today Live: GST में बदलाव के फायदे बताएंगे सीएम मोहन, भोपाल के 30 फीसदी इलाकों में नहीं होगी पानी की सप्लाई

MP Today Live News: सोमवार यानी 22 सितंबर को मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है, हर जिले की छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए ZEEMPCG के साथ. यहां आपको सभी जानकारी मिलेगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:03 PM IST
MP Today Live: GST में बदलाव के फायदे बताएंगे सीएम मोहन, भोपाल के 30 फीसदी इलाकों में नहीं होगी पानी की सप्लाई

MP News Live Updates 22 September 2025: आज यानि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बीच मध्य प्रदेश में मौसम के भी दो रंग देखने को मिल रहे हैं, कहीं बारिश को कहीं गर्मी लोगों को परेशान कर रही है.  इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभी छोटी-बड़ी जानकारी जैसे अपराध से लेकर राजनीति तक की ताज़ा खबरों के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

GST में बदलाव के फायदे बताएंगे सीएम मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज GST के बदलावों के फायदे बताने के लिए भोपाल में मैदान में उतरेंगे. अपने दौरे की शुरुआत वह दोपहर 2:30 बजे भवानी मंदिर में 'कर्फ्यू वाली माता' के दर्शन करके करेंगे। इसके बाद, वह मंदिर के आसपास पैदल भ्रमण करेंगे और ग्राहकों व व्यापारियों से मिलेंगे. इस दौरान वह व्यापारियों को GST रिज़ॉल्यूशन की कॉपी भी देंगे. दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री मोतीलाल मन्नूलाल धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां वह लगभग 250 से 300 व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे.

भोपाल के 30 फीसदी इलाकों में नहीं होगी पानी की सप्लाई
भोपाल में बिजली लाइन के मेंटेनेंस कार्य के कारण आज और कल शहर के 30 प्रतिशत इलाकों में जल सप्लाई बाधित रहेगी. इससे सोमवार की शाम और मंगलवार की सुबह कई क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा। जिन इलाकों में जल प्रदाय प्रभावित होगा उनमें होशंगाबाद रोड, मिसरोद, कटारा हिल्स, चांदबड़, जहांगीराबाद और अशोका गार्डन जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का इस्तेमाल सावधानी से करें और पहले से ही पानी का भंडारण कर लें। यह समस्या अगले दो दिनों तक बनी रहेगी.

