MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम, पढ़ें 23 अक्टूबर की बड़ी खबरें

आज यानि 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी. मीटिंग में कई ज़रूरी फ़ैसले होने की उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर भाई दूज का सेलिब्रेशन होगा. इस मौके पर लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलेगी.

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के पालदेव गांव स्थित प्रसिद्ध मौरद्धवज आश्रम के पास देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है. उसके कनपटी पर गोली लगी हुई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अधेड़ ने खुद को गोली मारी या किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उसकी हत्या की है.

दीपावली पर पिता की हत्या

दीपावली के बाद शहडोल जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां दो बेटों ने अपने ही पिता की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या की वजह सुनकर हर कोई हैरान है,बेटों को शक था कि पिता के उनके परिवार की महिलाओं से अवैध संबंध हैं. पूरा मामला शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र का है.

मोहन कैबिनेट की बैठक आज

मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी. यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों और एजेंडा पर चर्चा कर अंतिम मुहर लगाए जाने की संभावना है.

मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम

इस वर्ष दीपावली, रक्षाबंधन और गोवर्धन पूजा के बाद भाईदूज का पर्व मोहन सरकार द्वारा एक बड़े कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी लाड़ली बहनें शामिल होंगी. मुख्यमंत्री इस विशेष अवसर पर लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत करेंगे. साथ ही लाडली बहनों को बड़ी सौगात भी मिलेगी.