Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972074
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम, पढ़ें 23 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Live Update: आज 23 अक्टूबर को आपको मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें राजनीति से लेकर क्राइम तक सब एक ही साथ एक जगह पर मिलेंगी. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम, पढ़ें 23 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: आज यानि 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी. मीटिंग में कई ज़रूरी फ़ैसले होने की उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर भाई दूज का सेलिब्रेशन होगा. इस मौके पर लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों से लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वे बड़े हों या छोटे. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरों के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के पालदेव गांव स्थित प्रसिद्ध मौरद्धवज आश्रम के पास देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है. उसके कनपटी पर गोली लगी हुई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अधेड़ ने खुद को गोली मारी या किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उसकी हत्या की है.

दीपावली पर पिता की हत्या
दीपावली के बाद शहडोल जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां दो बेटों ने अपने ही पिता की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या की वजह सुनकर हर कोई हैरान है,बेटों को शक था कि पिता के उनके परिवार की महिलाओं से अवैध संबंध हैं. पूरा मामला शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र का है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी. यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों और एजेंडा पर चर्चा कर अंतिम मुहर लगाए जाने की संभावना है.

मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम
इस वर्ष दीपावली, रक्षाबंधन और गोवर्धन पूजा के बाद भाईदूज का पर्व मोहन सरकार द्वारा एक बड़े कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी लाड़ली बहनें शामिल होंगी. मुख्यमंत्री इस विशेष अवसर पर लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत करेंगे. साथ ही लाडली बहनों को बड़ी सौगात भी मिलेगी.

TAGS

mp news todaymp news

Trending news

Naxal
माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया
mp news today
MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज,मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम
mp news
MP में आधी रात बड़ा फेरबदल! 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें पूरी लिस्ट
raipur news
मंत्रालय में देर से आने वालों पर लगेगी लगाम, इस दिन से बदलेगा अटेंडेंस पैटर्न
mp news
पन्ना में पुलिस की टीम पर हमला, TI और कॉन्स्टेबल गंभीर घायल, 8 जवान हथियार छोड़ भागे
Bilaspur News
स्कूल को बनाया शराब-मुर्गा पार्टी का अड्डा, नशे में बच्चों के साथ किया गाली-गलौच
Bilaspur News
काव्या की आंख चीरकर दिमाग तक घुसी पूजा की घंटी, 10 साल की बच्ची लड़ रही मौत से जंग
mp news
फेसबुक पर लिखा- जीना नहीं चाहती... फिर लेडी हेल्थ अफसर ने लगा दी नदी में छलांग
chhattisgarh news
खाना नहीं बनाने से आगबबूला हुआ पति, पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट
mp news
सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित