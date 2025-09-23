MP Today Live: जबलपुर में ट्रेन की जनरल बोगी में भीषण लड़ाई, सतना कुएं में मिला 5 साल की बच्ची का शव
MP Today Live: जबलपुर में ट्रेन की जनरल बोगी में भीषण लड़ाई, सतना कुएं में मिला 5 साल की बच्ची का शव

MP Today Live News: मध्य प्रदेश में मंगलवार 23 सितंबर को क्या हो रहा है, राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक गतिविधियों तक, सभी छोटी-बड़ी खबरों को जानने के लिए ZEEMPCG के साथ जुड़े रहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:31 AM IST
MP News Live Updates 23 September 2025: मध्य प्रदेश में आज यानि 23 सितंबर को कई खबरें चर्चा में हैं. इनमें इंदौर हादसा, मौसम, नवरात्रि, राजनीति और अपराध शामिल हैं. सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपी न्यूज़ लाइव अपडेट्स के साथ बने रहिए. यहां आपको मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की सभी छोटी-बड़ी खबरें बस एक क्लिक पर मिलेंगी.

सतना में कुएं में मिला 5 साल की बच्ची का शव
सतना के चित्रकूट थाना क्षेत्र के जुगलपुर गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हुई संतशरण अनुरागी की पांच वर्षीय बेटी प्रियंका का शव पाँच घंटे बाद रात 12 बजे दुर्गा पंडाल के पीछे एक कुएं में मिला. पुलिस के अनुसार, बच्ची सोमवार शाम खेलते-खेलते भटक गई थी. शाम करीब सात बजे जब वह कहीं नहीं दिखी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की.

जबलपुर में ट्रेन की जनरल बोगी में भीषण लड़ाई
जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट को लेकर जमकर हंगामा हुआ. दो महिलाओं के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने एक-दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट की. बीच-बचाव करने आए पुरुष यात्रियों को भी थप्पड़ पड़े. इस घटना का वीडियो किसी यात्री ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

