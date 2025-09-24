MP Today Live: उज्जैन RTO की बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर में रिश्तेदार भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पढ़ें 24 सितंबर की बड़ी खबरें

MP News Live Updates 24 September 2025: आज 24 सितंबर को मध्य प्रदेश की कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं. नवरात्रि के तीसरे दिन राज्य भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. साथ ही राजनीति और मौसम के अपडेट के साथ-साथ कई अपराध की खबरें भी सामने आई हैं. सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए MP News Live Updates के साथ बने रहिए. यहां आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी छोटी-बड़ी खबरें बस एक क्लिक पर मिलेंगी.

झाबुआ में एक दिन में चार मौतें

झाबुआ के थांदला थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह तक अलग-अलग जगहों पर हुए हादसों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. इन घटनाओं में तीन मासूम बच्चों सहित कुल चार लोगों की मौत हो गई. परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव-गांव में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है.

उज्जैन RTO की बड़ी कार्रवाई

उज्जैन में परिवहन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को आरटीओ संतोष मालवीय व उनकी टीम ने 7 बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 75 हजार रुपए जुर्माना वसुला. ये बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली थी। जो की बीच के शहरों की सवारी बैठाते और यात्रियों से अधिक किराया लेते भी पाई गई.

ग्वालियर में रिश्तेदार भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

ग्वालियर में 16 साल की किशोरी के साथ उसके दूर के रिश्ते में लगने वाले भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी युवक किशोरी को धूमेश्वर मंदिर घूमने के बहाने अपने साथ ले गया और मंदिर ना ले जाते हुए जंगल में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना चीनोर थाना क्षेत्र की है.