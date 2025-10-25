Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2974619
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, नरसिंहपुर में लिव-इन में रह रही युवती की हत्या

MP News Live Update: 25 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की सभी छोटी- बड़ी खबरों के लिए ZEEMPCG पर बने रहिए. यहां आपको हर जिले की अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर मिलेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, नरसिंहपुर में लिव-इन में रह रही युवती की हत्या

MP News Today Live: आज यानि 25 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में काफी खबरें सुर्खियों में है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने X-Post के जरिए जानकारी दी कि मध्य प्रदेश देश में टमाटर उत्पादन का का नंबर वन राज्य बन गया है.  वहीं नरसिंहपुर से एक क्राइम की खबर सामने आई है. यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक युवती की हत्या हो गई. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों बड़े और छोटे से लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

नरसिंहपुर में लिव-इन में रह रही युवती की हत्या
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में करेली थाना क्षेत्र के आमगांव बड़ा में बीती रात करीब 9 बजे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की हत्या कर दी गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, युवती की हत्या का आरोप उसी युवक पर है जो उसके साथ लिव-इन में रहता था. इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. घटना की सूचना मिलते ही करेली थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन आरोपी युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश अब देश में टमाटर उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आ गया है. सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना के माध्यम से टमाटर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mp news todaymp news

Trending news

mp news today
MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, पढ़िए 25 अक्टूबर की खबरें
ISIS
लैपटॉप, घड़ी, झंडा.. टाइमर बम से ब्लास्ट का प्लान, ISIS आतंकियों के पास क्या मिला?
mp news
MP में यहां हिन्दू बच्चों को योग की आड़ में सिखाए जा रहे नमाज के आसन ? मचा बवाल
bhopal news
नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू, भोपाल में त्योहार की रौनक, 52 घाट सजकर तैयार
Panna news
रंक से राजा बने किसान और मजदूर! एक नहीं, पूरे 3 हीरे निकले खदान से; चमक उठी किस्मत
mp news
भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!
MP Crime News
बंदूक, फरसा और डंडों से 2 भाइयों की हत्या, तीसरा लड़ रहा जिंदगी के लिए, 7 गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP
mp news
सरपंच पद बना मौत का कारण! गांव की महिला सरपंच ने वीडियो में सुनाई प्रताड़ना की कहानी
bhind news
किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे कट्टे