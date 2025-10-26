MP News Today: भोपाल के केरवा डैम में मिली इंजीनियरिंग के छात्र की बॉडी, ग्वालियर में कांग्रेस सांसद का गार्डन सील

MP News Today Live: आज यानि 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में क्राइम से लेकर राजनीतिक तक की कई खबरें सुर्खियों में है. ग्वालियर में कांग्रेस के एक सांसद के गार्डन को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की गई. बालाजी गार्डन सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया था.दूसरी ओर केरवा डैम में इंजीनियरिंग के छात्र की बॉडी मिली है जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों बड़े और छोटे से लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

भोपाल के केरवा डैम में मिली इंजीनियरिंग के छात्र की बॉडी

भोपाल के केरवा डैम में एक इंजीनियरिंग के छात्र का शव मिला है, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मृतक छात्र ग्वालियर का रहने वाला था. सुसाइड करने से ठीक पहले छात्र ने अपने भाई को मैसेज भेजा था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की जानकारी दी थी. चौंकाने वाली बात यह है कि मैसेज में उसने अपने मोबाइल, बैंकिंग और एटीएम के पासवर्ड भी दिए थे. छात्र कोलार थाना क्षेत्र के एक होटल में रुका था, जिसके बाद उसके भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोलार थाने में दर्ज कराई थी.

ग्वालियर में कांग्रेस सांसद का गार्डन सील

ग्वालियर में जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कांग्रेस सांसद के बालाजी गार्डन को सील कर दिया है. यह कार्रवाई गार्डन द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए जाने के कारण की गई है. थाटीपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में, प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन गार्डन खाली नहीं किया गया.