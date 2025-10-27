MP News Today: ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी आज, पढ़ें 27 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: आज यानि सोमवार 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में छठ पूजा की धूम है. राजधानी भोपाल में करीब 50 घाटों पर प्रशासन ने खास तैयारी की है. इस बीच ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई. उधर, उज्जैन में आज बाबा महाकाल की कार्तिक महीने की पहली सवारी निकलेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छोटे-बड़े लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी आज

बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी आज शाम 4 बजे निकलेगी, जिसमें बाबा महाकाल 'मनमहेश' के रूप में नगर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करेंगे. सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां मां शिप्रा के जल से उनका पूजन-अर्चन किया जाएगा. इस बार सवारी का मुख्य आकर्षण पहली बार शामिल होने वाला मंदिर का अपना बैंड होगा. सुरक्षा के लिए सवारी मार्ग की लगभग 20 गलियों में फायर एक्सटिंग्वीशर कर्मी तैनात किए गए हैं.

ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा

ग्वालियर की कैंसर पहाड़िया पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां दो तेज रफ्तार कारों की आमने-सामने भयंकर भिड़ंत हो गई. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें दो युवक और एक युवती शामिल हैं. घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है.