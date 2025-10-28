MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छत्तीसगढ़ में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल

MP News Today Live: आज यानि मंगलवार 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. फाइनल लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी. वहीं छत्तीसगढ़ में बजरंग दल आज स्टेट वक्फ बोर्ड का घेराव करेगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छोटे-बड़े लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

खून से लिखा पत्र

ग्वालियर में खराब सड़कों से परेशान स्थानीय रहिवासियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम खून से पत्र लिखा. दरअसल ग्वालियर के डांग बाबा वाली रोड पिछले 15 सालों से टूटी पड़ी है जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सभी अधिकारियों से लेकर नेताओं तक इसे बनाने की कई बार मांग की लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की मजबूरन स्थानीय निवासियों ने अपने खून से एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से शीघ्र सड़क बनाने की गुहार लगाई है, और उनके द्वारा यह भी चेतावनी दी गई कि अगर फिर भी सड़क नहीं बनाई गई तो आगे होने वाले चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे.

छत्तीसगढ़ में आज वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल

छत्तीसगढ़ में बजरंग दल आज राज्य वक्फ बोर्ड का घेराव करेगा. यह कदम वक्फ बोर्ड द्वारा पुरानी बस्ती इलाके में चार हिन्दू परिवारों को उनकी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने का आरोप लगाते हुए जारी किए गए नोटिस के विरोध में उठाया गया है.

मोहन कैबिनेट की बैठक आज

भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी. उम्मीद है कि कैबिनेट की इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए जाएंगे.