Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2979650
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, उज्जैन में बदला मौसम, पढ़ें 29 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Live Update: 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? हर जिले की छोटी-बड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए ZEEMPCG पर बने रहिए. यहां आपको हर जिले के अपडेट सिर्फ़ एक क्लिक पर मिलेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, उज्जैन में बदला मौसम, पढ़ें 29 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: आज यानि बुधवार 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है. कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है. मौसम में बदलाव से उज्जैन में भी ठंड बढ़ गई है. वहीं शहडोल में खराब सड़क की वजह से एक महिला की मौत हो गई है.इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छोटे-बड़े लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत
शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र के बुढ़वा धरी नंबर 2 गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सड़क न होने के कारण एक 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई. मंगलवार को हुई बारिश के बाद गांव का कच्चा रास्ता गहरे कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया था. महिला घर लौटते समय इसी रास्ते पर फिसलकर गड्ढे में जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है, उनका आरोप है कि सालों की मांग के बावजूद उन्हें सड़क का आश्वासन ही मिला.

उज्जैन में बदला मौसम
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफ़ान ‘मोंथा’ का असर अब मध्यप्रदेश तक पहुँच गया है. सोमवार को उज्जैन और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश हुई. ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खासा प्रभाव देखने को मिला, जहाँ बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया और किसानों की चिंता बढ़ गई. वही मंगलवार को सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे। दोपहर बाद हल्की नमी के साथ तेज़ हवाएं चलने लगीं। शाम होते-होते सर्द हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mp news todaymp news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, DMF घोटाले में सुबह-सुबह 12 जगहों पर मारा छापा
mp news
MP में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक! कलेक्टर-SDM, तहसीलदार नहीं होंगे इधर से उधर
Katni News
कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग
narsinghpur news
रील्स देखकर साली बनी किलर, 50,000 देकर जीजा का करवाया मर्डर, जंगल में दबाई लाश
mp news
भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर और दो मशीनें जब्त, संचालक फरार
jabalpur news
खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक
mp news
किसानों के लिए कांग्रेस विधायक ने लिया संकल्प, मुआवजा मिलने तक नहीं पहनेंगे जूते
mp news
MP में सरकारी भर्तियों के लिए अब 'वन एग्जाम', UPSC की तर्ज पर होगी सिर्फ एक परीक्षा
mp news
'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने मासूम बेटी को बचाया
mp news
बस में मिला नवजात, सामान लाने का बहाना बनाकर मां-बाप छोड़कर भागे, पुलिस कर रही जांच