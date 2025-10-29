MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, उज्जैन में बदला मौसम, पढ़ें 29 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: आज यानि बुधवार 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है. कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है. मौसम में बदलाव से उज्जैन में भी ठंड बढ़ गई है. वहीं शहडोल में खराब सड़क की वजह से एक महिला की मौत हो गई है.इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छोटे-बड़े लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत

शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र के बुढ़वा धरी नंबर 2 गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सड़क न होने के कारण एक 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई. मंगलवार को हुई बारिश के बाद गांव का कच्चा रास्ता गहरे कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया था. महिला घर लौटते समय इसी रास्ते पर फिसलकर गड्ढे में जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है, उनका आरोप है कि सालों की मांग के बावजूद उन्हें सड़क का आश्वासन ही मिला.

उज्जैन में बदला मौसम

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफ़ान ‘मोंथा’ का असर अब मध्यप्रदेश तक पहुँच गया है. सोमवार को उज्जैन और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश हुई. ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खासा प्रभाव देखने को मिला, जहाँ बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया और किसानों की चिंता बढ़ गई. वही मंगलवार को सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे। दोपहर बाद हल्की नमी के साथ तेज़ हवाएं चलने लगीं। शाम होते-होते सर्द हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी.