MP Today Live: आज हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे CM मोहन, रीवा में तेज रफ्तार थार ने परिवार को कुचला, पढ़ें 29 सितंबर की बड़ी खबरें

MP Today Live News: सोमवार 29 सितंबर को मध्य प्रदेश में कहां क्या होगा, राजनीति से लेकर अपराध तक की सभी छोटी-बड़ी खबरें जानने के लिए ZEEMPCG के साथ जुड़े रहिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:03 AM IST
MP News Live Updates 29 September 2025: आज 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा ज़िले के दौरे पर रहेंगे. वे आज सुबह इंदौर से हरदा के लिए रवाना होंगे. जहां एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस बीच रीवा में एक तेज़ रफ़्तार थार से हुई तबाही का मंज़र देखने को मिला. इसके अलावा राज्य भर में कई और बड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए MP News Live Updates पर बने रहें. यहां आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी छोटी-बड़ी ख़बरें बस एक क्लिक पर मिलेंगी.

आज हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे CM मोहन
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे. उनका कार्यक्रम सुबह 9:20 बजे इंदौर से हरदा जिले के लिए रवाना होने के साथ शुरू होगा. मुख्यमंत्री सबसे पहले सुबह 10:05 बजे सिरासी तहसील के बावड़िया गांव पहुँचेंगे, जहाँ वे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके बाद, वह 10:45 बजे खिरकिया के लिए रवाना होंगे। खिरकिया में, वह सियोन रे स्कूल में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित है. यह दौरा शिक्षा और स्थानीय विकास पर केंद्रित है.

तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार परिवार को कुचला
रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीड़ा गांव में रविवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ. बर्थडे पार्टी से लौट रहे स्कूटी सवार परिवार को तेज रफ्तार थार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. स्थानीय लोगों के विरोध और घेराबंदी के बाद थार चालक मृतक और घायलों को अपने वाहन से संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां वाहन और घायलों को छोड़कर फरार हो गया.

