MP News Today: इंदौर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर, पन्ना में अवैध शराब की सप्लाई, पढ़ें 3 नवंबर की बड़ी खबरें

MP News Live Update: 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चर्चा में है. ऐसे में हर जिले की छोटी-बड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए ZEEMPCG पर बने रहिए. यहां आपको हर जिले के अपडेट्स बस एक क्लिक पर मिलेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:21 PM IST
MP News Today: इंदौर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर, पन्ना में अवैध शराब की सप्लाई, पढ़ें 3 नवंबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: आज यानि सोमवार 3 नवंबर को त्योहारों के बाद एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर चला है. संगम नगर में सड़क निर्माण में बाधक मकानों के हिस्से पर कारवाई निगम ने कार्रवाई की. साथ ही एमपी में बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना लागू होगी. मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव योजना का शुभारंभ करेंगे.
इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छोटे-बड़े लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है.प्रदेश की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़े इवेंट्स के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

एमपी में लागू होगी बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना
मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए, आज 'बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना' लागू की जाएगी. इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित होगा.

पन्ना में अवैध शराब की सप्लाई
पवित्र नगरी पन्ना में अवैध शराब की सप्लाई को लेकर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सतना-पन्ना नेशनल हाईवे पर एक काले रंग की होंडा आई-10 कार को रोका. कार में सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

 इंदौर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर
इंदौर नगर निगम ने त्योहारों का समय समाप्त होते ही शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम फिर से तेज कर दी है. निगम ने संगम नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में बाधा बन रहे मकानों के हिस्सों पर बुलडोजर चलाया. यह कार्रवाई लगभग 10 मकानों के बाधक हिस्सों को हटाने के लिए की गई.

