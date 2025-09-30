MP Today Live: उज्जैन में कलेक्टर और SP ने लगाया माता को मदिरा का भोग, उमरिया में नाले में बहने से भाई बहन की मौत

MP News Live Updates 30 September 2025: आज 30 सितंबर मंगलवार को नवरात्रि का आठवां दिन है. इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. उधर, आज मौसम में भी लगातार मिजाज बदल रहा है. इसके अलावा राज्य भर की कई और बड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए MP News Live Updates पर बने रहिए. यहां आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी छोटी-बड़ी खबरें बस एक क्लिक पर मिलेंगी.

साय कैबिनेट की बैठक आज

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज दोपहर 3:30 बजे साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जाएगी. इसके साथ ही, कैबिनेट नए मुख्य सचिव का स्वागत भी कर सकती है। बैठक में प्रशासनिक बदलावों के अलावा, प्रदेश के हित और विकास से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

उज्जैन में कलेक्टर और SP ने लगाया माता को मदिरा का भोग

महाष्टमी पर उज्जैन में आज नगर पूजन किया गया. परंपरा अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा शामिल हुवे. दरअसल यहां चोबीस खम्बा माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तो का ताँता लगा हुवा हें. यहां माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया जा रहा हें. यहाँ कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महा आरती की. नगरपूजा का प्रमुख कारण शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा ना हो साथ ही सुख समृद्धि व खुशाली बनी रहे.

उमरिया में नाले में बहने से भाई बहन की मौत

उमरिया जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बिलासपुर चौकी में सोमवार देर रात एक भयावह हादसा हुआ. क्षीरपानी गांव में नाला पार करते समय भाई-बहन तेज बहाव में बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई. हालांकि, नाला पार कर रहा बड़ा भाई बच गया.