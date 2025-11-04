Advertisement
MP News Today: छिंदवाड़ा में होटल पर पुलिस का बड़ा छापा, ग्वालियर में असामाजिक तत्वों का उत्पात, पढ़ें 4 नवंबर की बड़ी खबरें

MP News Live Update: 4 नवंबर को मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? अपराध, राजनीति और दुर्घटनाओं से लेकर हर ताज़ा ख़बर के लिए ZEEMPCG पर बने रहिए. यहां आपको हर ज़िले की अपडेट सिर्फ़ एक क्लिक पर मिलेगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 04, 2025, 01:07 PM IST
MP News Today Live: आज यानि मंगलवार 4 नवंबर को मध्यप्रदेश में काफी कुछ चर्चा में है.  ग्वालियर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पांच से ज़्यादा कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इस बीच छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक होटल पर बड़ी छापेमारी की है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में छोटी-बड़ी सभी स्थानीय अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है. राज्य की सभी ताज़ा ख़बरों और प्रमुख घटनाओं के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

CM विष्णु देव साय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के कार्यक्रम में हुए शामिल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के कार्यक्रम में हुए शामिल. देशभर से टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और स्टार्टअप कंपनी के लोग मौजूद. छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को लेकर बातचीत. नवा रायपुर के निजी होटल में चल रहा कार्यक्रम. 

हत्या का सनसनीखेज मामला
इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.आरोपियों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. घटना के कुछ देर पहले का एक वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें आरोपी चाकू लेकर जाते दिखाई दे रहा हैं. मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

ग्वालियर में असामाजिक तत्वों का उत्पात
ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया. अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी 5 से अधिक कारों में तोड़फोड़ की, जिससे गाड़ियों के शीशे, साइड मिरर और इंजन के बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. ये बदमाश बिना नंबर की कार से आए थे. तोड़फोड़ की यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब उनकी पहचान करने में जुटी है. 

छिंदवाड़ा में होटल पर पुलिस का बड़ा छापा
छिंदवाड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है जहां कोतवाली पुलिस ने देर रात होटल में चल रहे जुआ फंड पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने होटल में रेड मारकर मौके से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यह जुआ फंड आकाश उर्फ छोटू के द्वारा संचालित किया जा रहा था.

mp news today

