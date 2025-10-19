MP News Today: CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि, मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा, पढ़े 19 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें सुर्खियों में हैं, जिनमें पॉलिटिक्स, क्राइम और मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा सभी जिलों से लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वे बड़े हों या छोटे. इसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा घटनाओं के बारे में भी अप-टू-मिनट अपडेट्स मिलेंगे. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरों के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज 11 बजे उज्जैन जिले के तराना आएंगे. तराना में राहत राशि का वितरण एवं स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा तराना कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि, महिलाओं को उज्जवला योजना अंतर्गत सब्सिडी राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जायेगी. एवं क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी. जिनमें विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा.

मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा

मुरैना में मिलावटखोरो पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग इन दिनो सैंपलिंग कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है. मुरैना के सबलगढ़ में एमएस रोड पर एक दुकान मालिक माबा के तीन कट्टे बाथरूम एवं अन्य जगहों पर छिपा रहा था. इसी दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जब दुकानदार से पूछा तो उसके द्वारा यह स्वीकार करते हुए कहा गया कि यह मिलावटी है. इसलिए मैं डर के कारण इनको छुपा रहा हूं, खाद्य विभाग द्वारा करीब 120 किलोग्राम नकली मावा को नस्ट करवाया गया.