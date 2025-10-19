Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2967764
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News Today: CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि, मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा, पढ़े 19 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Live Update: आज 19 अक्टूबर को आपको मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें राजनीति से लेकर अपराध तक सब एक ही साथ एक जगह पर मिलेंगी. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News Today: CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि, मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा, पढ़े 19 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें सुर्खियों में हैं, जिनमें पॉलिटिक्स, क्राइम और मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा सभी जिलों से लोकल अपडेट्स पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वे बड़े हों या छोटे. इसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा घटनाओं के बारे में भी अप-टू-मिनट अपडेट्स मिलेंगे. राज्य की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरों के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज 11 बजे उज्जैन जिले के तराना आएंगे. तराना में राहत राशि का वितरण एवं स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा तराना कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि, महिलाओं को उज्जवला योजना अंतर्गत सब्सिडी राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जायेगी. एवं क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी. जिनमें विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा.

मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा
मुरैना में मिलावटखोरो पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग इन दिनो सैंपलिंग कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है. मुरैना के सबलगढ़ में एमएस रोड पर एक दुकान मालिक माबा के तीन कट्टे बाथरूम एवं अन्य जगहों पर छिपा रहा था. इसी दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जब दुकानदार से पूछा तो उसके द्वारा यह स्वीकार करते हुए कहा गया कि यह मिलावटी है. इसलिए मैं डर के कारण इनको छुपा रहा हूं, खाद्य विभाग द्वारा करीब 120 किलोग्राम नकली मावा को नस्ट करवाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mp news todaymp news

Trending news

mp news
TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला,फिर की बड़ी कार्रवाई
mp news
MP में कुत्तों का कहर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान, चुन-चुन कर...
chhattisgarh news
मां ने बेटे का दबाया गला, बचकर भागा तो बेटी का घोंटा गला, फिर खुद ने भी दी जान
mp news
चाचा ने भतीजी पर फेंका एसिड, जमीन पर पटककर घसीटा, मेढ़ को लेकर हुआ था विवाद
mp news
मंदसौर में 100 किसानों को मुआवजा लौटाने का नोटिस, वापस मांगी गई मुआवजे की राशि
chhattisgarh news
'मैं शहर का बाप हूं', हिस्ट्रीशीटर ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी के पैर भी चुमवाए
mp news
MP में पेपर स्टाम्प बंद! ई-स्टाम्प से होगी हर ट्रांजेक्शन की डिजिटल निगरानी, जानिए
mp news
तस्करों से 50 लाख में डील! सिवनी के बाद मंदसौर में खाकी पर लगा बड़ा दाग, 4 सस्पेंड
mp news
MP का महालक्ष्मी मंदिर बना 'कुबेर का खजाना', 2 करोड़ के कैश-आभूषणों से सजा मंदिर
indore news
इंदौर किन्नर विवाद में नया मोड़! जल्द गठित हो सकती है नई SIT, महामंडलेश्वर बोले....