देवरी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव का आया परिणाम, जानिए किसे मिली जीत

Deori In Sagar District: मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहली बार देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए राइट टू रिकॉल के तहत हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं. जहां जनता ने एक बार फिर मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अकलेश जैन पर विश्वास जताया है, यानि नेहा अब अपना कार्यकाल पूरा करेगी. इस चुनाव का परिणाम सागर जिले की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.

इस वजह से हुए चुनाव

दरअसल, देवरी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की नेहा जैन को लेकर लंबे समय से उठापटक चल रही है. भाजपा की बहुमत वाली इस नगर पालिका ने भाजपा के पार्षद ही अपनी अध्यक्ष के खिलाफ थे और पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. पार्षदों के अविश्वास के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने नेहा जैन को अध्यक्ष पद से अलग किया लेकिन नेहा हाईकोर्ट से स्टे लेकर आई और वो अध्यक्ष पद पर बनी रही. इसके बाद भी उनके खिलाफ पार्षदों का आक्रोश कम नहीं हुआ और पार्षदों ने नियमानुसार राज्य निर्वाचन आयोग में आवेदन किया और आयोग ने राइट टू रिकॉल के तहत अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए निर्वाचन का ऐलान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन, जिसके आगे-पीछे दोनों तरफ इंजन; जानिए इसकी खास वजह

खाली कुर्सी भरी कुर्सी के लिए हुए मतदान

जिसके बाद बीती 19 जनवरी को देवरी में खाली कुर्सी भरी कुर्सी को लेकर मतदान हुआ और देवरी के 69.29 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया, बुधवार को इस मतदान के परिमाण नेहा जैन के पक्ष में आए और नेहा ने 1197 मतों के अंतर से जीत हासिल की है. वोटर्स ने भरी कुर्सी के पक्ष में विश्वास जताया. नेहा की भरी कुर्सी को 7282 वोट मिले जबकि उनके खिलाफ खाली कुर्सी के लिए 6085 डाले गए.

पहले पार्षदों के विश्वास से अध्यक्ष बनी नेहा जैन के खिलाफ उन्हीं के पार्षद खड़े हुए लेकिन अब जनता ने उन पर विश्वास जताया है और बाकी बचे अपने कार्यकाल में वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठी रहेंगी. जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद नेहा और उनके पति अकलेश जैन ने इसे जनता की जीत करार दिया है. वहीं आने वाले दिनों में जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही है.

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः दिग्विजय सिंह के बयान पर गरमाई MP की राजनीति, विश्वास सारंग-रामेश्वर शर्मा का पलटवार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!