MP Today Live: भोपाल में आज आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे हल्ला बोल, जबलपुर में डॉक्टर बनकर ठगी

MP Today Live Update: आज 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे. इन कर्मचारियों को दो साल बाद विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिली है. आठ अलग-अलग संगठनों के कर्मचारी आज अंबेडकर पार्क में अपनी मांगों को लेकर एकत्रित होंगे. दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों के खातों में 29वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे. इसके अलावा राज्य की राजनीतिक गतिविधियों से लेकर ज़िलों के स्थानीय अपडेट तक हर छोटी-बड़ी ख़बर पर हमारी नज़र रहेगी. साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए zeempcg पर क्लिक करें.

भोपाल में आज आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे हल्ला बोल

आउटसोर्स कर्मचारी आज भोपाल में प्रदर्शन करेंगे. दो साल बाद कर्मचारियों को प्रदर्शन की इजाजत मिली है. आज वे अंबेडकर पार्क में डेरा डालेंगे. आठ संगठनों के कर्मचारी एक साथ भोपाल आ रहे हैं. तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सभी अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालिक और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग. समान काम के लिए समान वेतन नीति तुरंत लागू करने की मांग या न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये प्रति माह करने की मांग. नौकरियों में ठेका प्रथा, कंपनी राज और अस्थायी व्यवस्था पूरी तरह खत्म की जाए. बैंक ग्राहक सेवा केंद्रों से कंपनियों को हटाकर बैंक मित्रों को सीधे बैंक से जोड़ा जाए और नियमित वेतन दिया जाए. स्थानीय युवा राजस्व सर्वेक्षकों को मासिक वेतन तय कर नियमित रोजगार दिया जाए.

जबलपुर में डॉक्टर बनकर ठगी

जबलपुर में साइबर ठगों ने डॉक्टर का झांसा देकर 2.55 लख रुपए की ठगी की है. सुधीर नायक ने 4 अक्टूबर को पत्नी के इलाज के लिए बेस्ट न्यूरो सर्जन का नंबर कॉल किया कॉल पर उन्हें लिंक और एपीके फाइल भेजी गई. इस पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल और बैंक खाता हैक हो गया.