MP Today Live: भोपाल में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर्स, उमरिया में भीषण सड़क हादसा

MP Today Live News: सोमवार 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बहुत कुछ सुर्खियों में है.  ऐसे में राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर एक साथ जानने के लिए ZEEMPCG के साथ जुड़ें रहिए. यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी.

 

Oct 13, 2025, 10:36 AM IST




MP Today Live Update: आज 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एमएसएमई सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे एक क्लिक में 200 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. वहीं प्रदेश से एक दुर्घटना की खबर भी सामने आई है. उमरिया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. बाइक सवार एक युवक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अपराध से लेकर राजनीति तक की सभी खबरें पढ़ने के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करिए.

मरिया में भीषण सड़क हादसा
उमरिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है. बाइक सवार युवक अज्ञात वाहन से टकराया है जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है. उमरिया से होकर शहडोल की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में करकेली के समीप रविवार सोमवार की दरमियानी रात यह हादसा हुआ है, जिसके बाद नौरोजाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है.

रेलवे ट्रैक पर मिला शव
सागर में बीती रात रेलवे ट्रैक पर एक रेलवे कर्मचारी का शव मिला है, ये शख्स सीधी जिले के निवासी है और दमोह जिले के असलाना रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी है। दरअसल देर रात सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के चांदवार और गिरवर रेलवे स्टेशन के बीच एक शव के पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी जिस पर सानौधा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

mp news

