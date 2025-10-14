Advertisement
MP Today Live: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, पीथमपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, पढ़ें 14 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP Today Live News: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंगलवार 14 अक्टूबर को कहां क्या हो रहा है? हर ज़िले की छोटी-बड़ी ख़बरें जानने के लिए ZEEMPCG पर बने रहिए. यहां आपको बस एक क्लिक पर पूरी जानकारी मिलेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:50 AM IST
MP Today Live: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, पीथमपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, पढ़ें 14 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP Today Live Update: आज 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है. दूसरी ओर, धार ज़िले के औद्योगिक नगर पीथमपुर स्थित अर्निल टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग ने छापा मारा है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपराध और राजनीति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए  ZEEMPCG पर क्लिक करें.

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है. सीएम दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यालय में कार्यशाला में शामिल होंगे. रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में शामिल होंगं. दोपहर 3 बजे समन्वय भवन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे.

पीथमपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई
मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में आयकर विभाग ने अर्निल टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है. आयकर विभाग की कार्रवाई बीते 20 घंटे से जारी है.

mp news todaymp news

