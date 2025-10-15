Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2962339
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Today Live: ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा; CM मोहन आज ओरछा में रामराजा लोक का करेंगे भूमि पूजन

MP Today Live News: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुधवार 15 अक्टूबर को कई खबरें चर्चा में हैं. ऐसे में हर जिले की छोटी-बड़ी खबरों को एक साथ जानने के लिए ZEEMPCG पर बने रहिए. यहां आपको बस एक क्लिक पर पूरी जानकारी मिलेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Today Live: ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा; CM मोहन आज ओरछा में रामराजा लोक का करेंगे भूमि पूजन

MP Today Live Update: आज 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. डॉ.अंबेडकर के बारे में एक विवादित बयान से ग्वालियर में बवाल मचा हुआ है. शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट पर है. वहीं दूसरी ओर लोकायुक्त ने ग्वालियर में छापा भी मारा है. यह छापा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर मारा गया. और सीएम मोहन यादव आज ओरछा में रामराजा लोक का भूमि पूजन करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहां क्या चल रहा है इसकी जानकारी के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा
लोकायुक्त ने ग्वालियर में छापा मारा है. यह छापा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर मारा गया है. इंदौर में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के घर पर छापा मारा गया. लोकायुक्त की टीमें इंदौर और ग्वालियर में कार्रवाई कर रही हैं. ग्वालियर के विवेक नगर में कांति कुंज स्थित घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है.

CM मोहन आज ओरछा में रामराजा लोक का करेंगे भूमि पूजन 
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री रामराजा लोक के द्वितीय चरण के निर्माण की आधारशिला रखेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ₹257.95 करोड़ की लागत के कार्यों का भूमिपूजन और ₹74.90 करोड़ की लागत के कार्यों का लोकार्पण करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

MP Today Livemp news

Trending news

gwalior news
ग्वालियर में स्कूल बंद, 4 हजार जवान तैनात, 36 जगह नाकाबंदी… कड़े पहरे में पूरा शहर
indore news
इंदौर में जाम से बचें! बदलेगा ट्रैफिक प्लान, राजवाड़ा में गाड़ियों की नो-एंट्री
Chhindwara News
डॉक्टर के लालच ने ली बच्चों की जान, सिर्फ 8 रुपये के लिए देता था जहरीला कफ सिरप
mp news
रहस्यमय ढंग से गायब हुआ बच्चा, चिंता में डूबा परिवार, पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV
mp news
कलेक्टर के सामने आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने महिला को घसीटकर हटाया, Video हुआ वायरल
mp news
तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का केस? इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की मांग
damoh news
OBC युवक से पैर धुलवाने पर MP हाईकोर्ट सख्त, आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश जारी
mp news
थाने से 55 लाख कैश और गहने गायब, जब्त पैसे जुए में हारा इंजार्ज, पुलिस ने की पुष्टि
cg raipur news
छत्तीसगढ़ के ये दो शहर साइबर क्राइम में सबसे आगे, हर 20 मिनट में एक ठगी दर्ज
mp news
एयरपोर्ट खुलने से पहले उज्जैन में आया प्लेन! 2 स्क्रैप भाइयों का अनोखा प्लान, जानें