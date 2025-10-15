MP Today Live: ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा; CM मोहन आज ओरछा में रामराजा लोक का करेंगे भूमि पूजन

MP Today Live Update: आज 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. डॉ.अंबेडकर के बारे में एक विवादित बयान से ग्वालियर में बवाल मचा हुआ है. शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट पर है. वहीं दूसरी ओर लोकायुक्त ने ग्वालियर में छापा भी मारा है. यह छापा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर मारा गया. और सीएम मोहन यादव आज ओरछा में रामराजा लोक का भूमि पूजन करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहां क्या चल रहा है इसकी जानकारी के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा

लोकायुक्त ने ग्वालियर में छापा मारा है. यह छापा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर मारा गया है. इंदौर में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के घर पर छापा मारा गया. लोकायुक्त की टीमें इंदौर और ग्वालियर में कार्रवाई कर रही हैं. ग्वालियर के विवेक नगर में कांति कुंज स्थित घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है.

CM मोहन आज ओरछा में रामराजा लोक का करेंगे भूमि पूजन

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री रामराजा लोक के द्वितीय चरण के निर्माण की आधारशिला रखेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ₹257.95 करोड़ की लागत के कार्यों का भूमिपूजन और ₹74.90 करोड़ की लागत के कार्यों का लोकार्पण करेंगे.