MP Today Live: ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद, भोपाल में कार में मिला मांस, पढ़ें 6 अक्टूबर की बड़ी खबरें

आज यानि 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्मार्ट मीटर के खिलाफ आज भोपाल में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा. उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नीति को रद्द करने समेत 11 प्रमुख मांगें उठाएंगे. ग्वालियर में दो पक्षों के बीच एक और विवाद छिड़ गया है.

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

गरियाबंद नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. आज सुबह-सुबह जिला सत्र न्यायालय भवन के सामने कब्रिस्तान से लगी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.

झमाझम बारिश से मक्के की फसल हो रही है प्रभावित

सिवनी में सुबह से हो रही भारी बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है. निचले इलाकों में जलभराव होने से किसान चिंतित हैं.

ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद

ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा गोलीबारी का सिलसिला गिरवाई थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बड़ गया की जमीन पर कब्जा करने आए पक्ष ने गोली बारी कर दी. इसमें युवक राजकुमार कुशवाहा के सर में बंदूक की बठ मार दिया और पथराव करने लगे इसमें दीपक कुशवाहा वह देवकी बाई वह 15 साल की शीतल कुशवाहा को भी गंभीर चोटे आई. पुलिस ने मामले में एफ आई आर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भोपाल में कार में मिला मांस

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक ढाबे के बाहर खड़ी कार में मांस बरामद हुआ है. इस घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली, वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिससे इलाके में हड़कंप और तनाव का माहौल बन गया.