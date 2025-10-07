MP Today Live: छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत, अब CM हेल्पलाइन में दर्ज होंगे जनसुनवाई के आवेदन, 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP Today Live News: मंगलवार 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कई खबरें चर्चा में हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की सभी ज़िलों की छोटी से बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEEMPCG के साथ जुड़े रहिए. आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.
MP Today Live Update: आज 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ चर्चा में है. राजधानी भोपाल में जनसुनवाई के आवेदन अब सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज किए जाएंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी मासिक समीक्षा करेंगे. वहीं छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत ने हड़कंप मचा दिया है. नागपुर में भर्ती 18 महीने की बच्ची की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके अलावा प्रदेशकी राजनीतिक गतिविधियों से लेकर ज़िलों के स्थानीय अपडेट तक हर ख़बर पर हमारी नज़र रहेगी. साथ ही छत्तीसगढ़ की भी ताज़ा घटनाओं से अपडेट रहने के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.
छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में एक और 18 माह की बच्ची, धनी डेहरिया की मौत हो गई है. धनी परासिया के पास की रहने वाली थी और उसका इलाज नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा था.
अब CM हेल्पलाइन में दर्ज होंगे जनसुनवाई के आवेदन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में जनसुनवाई प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों और शिकायतों को अनिवार्य रूप से राज्य की सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पोर्टल पर भी दर्ज करें. इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिकायतों की ट्रैकिंग को मजबूत करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करना है.