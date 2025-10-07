Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2951165
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Today Live: छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत, अब CM हेल्पलाइन में दर्ज होंगे जनसुनवाई के आवेदन, 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP Today Live News: मंगलवार 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कई खबरें चर्चा में हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की सभी ज़िलों की छोटी से बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEEMPCG के साथ जुड़े रहिए. आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Today Live: छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत, अब CM हेल्पलाइन में दर्ज होंगे जनसुनवाई के आवेदन, 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP Today Live Update: आज 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में  काफ़ी कुछ चर्चा में है. राजधानी भोपाल में जनसुनवाई के आवेदन अब सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज किए जाएंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी मासिक समीक्षा करेंगे. वहीं छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत ने हड़कंप मचा दिया है. नागपुर में भर्ती 18 महीने की बच्ची की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके अलावा प्रदेशकी राजनीतिक गतिविधियों से लेकर ज़िलों के स्थानीय अपडेट तक हर ख़बर पर हमारी नज़र रहेगी. साथ ही छत्तीसगढ़ की भी ताज़ा घटनाओं से अपडेट रहने के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में एक और 18 माह की बच्ची, धनी डेहरिया की मौत हो गई है. धनी परासिया के पास की रहने वाली थी और उसका इलाज नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा था.

अब CM हेल्पलाइन में दर्ज होंगे जनसुनवाई के आवेदन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में जनसुनवाई प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों और शिकायतों को अनिवार्य रूप से राज्य की सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पोर्टल पर भी दर्ज करें. इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिकायतों की ट्रैकिंग को मजबूत करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

MP Today Livemp news

Trending news

Katni News
ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वालों सावधान! पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जानें मामला
mp news
2 और कफ सिरप निकले जहरीले, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश में खतरनाक केमिकल, जांच में खुलासा
mp news
MP में सूबेदार और SI के पदों पर निकली बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानें
bhopal news
भोपाल में फैल रही दो खतरनाक बीमारियां! लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, जानें कैसे करें बचाव
Latest satna News
बीड़ी पैकिंग पर देवी-देवताओं की तस्वीर का इस्तेमाल, हाशिम खान की फैक्ट्री हुई सील
Bilaspur News
अपहरण या साजिश? CM के गृह जिले से युवक लापता, पिता से मांगी फिरौती; लोकेशन देख...
Hemant Chandrakar ED case
ED ऑफिस में कारोबारी से मारपीट का आरोप! हाईकोर्ट ने चंद्राकर को दी बड़ी राहत
mp police
एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए आवेदन का पूरा प्रॉसेस
MP Police Transfer
एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, छह अधिकारियों की बदली जगह, जानिए अपने जिले नए अफसर
MP Crime News
लॉ स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की दी धमकी, अनैतिक संबंध बनाने की डिमांड