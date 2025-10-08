Advertisement
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात, गिरफ्तार डॉक्टर के बचाव में अब IMA, पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें

MP Today Live News: बुधवार 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक की सभी ज़िलों की छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए ZEEMPCG के साथ. आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:55 AM IST
MP Today Live Update: आज 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में काफ़ी गहमागहमी है. छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस सिरप को लेकर जहां नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) अब इसे लिखने वाले गिरफ़्तार डॉक्टर के बचाव में उतर आया है. उधर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात करेंगे. इसके अलावा राज्य की राजनीतिक गतिविधियों से लेकर स्थानीय ज़िलों की अपडेट्स तक हर ख़बर पर हमारी नज़र रहेगी. साथ ही छत्तीसगढ़ की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. यह बैठक आज सुबह लगभग 10:30 बजे होगी. बैठक को लेकर भोपाल तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

गिरफ्तार डॉक्टर के बचाव में अब IMA
मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉ. प्रवीन सोनी के बचाव में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) उतर आया है. आईएमए ने गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप त्रासदी और उसके बाद उसे लिखने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी अधिकारियों और पुलिस की कानूनी अज्ञानता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

