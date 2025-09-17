MP Today Live: PM मोदी आज पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला,खरगोन और बड़वानी में तेज बारिश का अलर्ट

MP News Live Updates 17 September 2025: 17 सितंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास होने वाला है. आज प्रधानमंत्री मोदी राज्य को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. इस अलावा मध्य प्रदेश में मौसम भी बदलने वाला है. दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ से भी कई खबरें आ रही हैं, जिनमें प्रमुख राजनीतिक, अपराध और मौसम संबंधी घटनाएं शामिल हैं. चाहे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल हो या स्थानीय जिलों से अपडेट, हर छोटी और बड़ी गतिविधि को जानने और दुनिया भर की नवीनतम घटनाओं से अपडेट रहने के लिए ZEEMPCG पर क्लिक करें.

खरगोन और बड़वानी में तेज बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने आज खरगोन और बड़वानी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में इन दोनों जिलों में ढाई से साढ़े चार इंच तक बारिश होने की संभावना है. वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं. भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है.

PM मोदी आज पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार ज़िले का दौरा करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे. वहीं भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के साथ मनाएगी. पहले दिन एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा.