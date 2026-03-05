Advertisement
देश में रोल मॉडल बना MP का प्रोजेक्ट, तमिलनाडु-पंजाब-पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को पसंद

Jabalpur Red Colour Road: मध्य प्रदेश में सड़क पर 5 एमएम मोटी रेड कलर मार्किंग वाला प्रोजेक्ट देश में पसंद किया जा रहा है. कई राज्यों ने यह प्रोजेक्ट लागू करने की बात कही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:44 AM IST
देश में पसंद हो रहा एमपी का प्रोजेक्ट
Jabalpur News: मध्य प्रदेश में एनएचएआई ने एक नया प्रयोग किया था. जहां जबलपुर डिंडौरी के बीच बने हाईवे में 12 किलोमीटर लंबे जंगली इलाके में 2 किलोमीटर का जो अतिसंवेदनशील क्षेत्र आता है. वहां पर सड़क की सतह पर 5 एमएम मोटी रेड कलर मार्किंग की है. ताकि यहां से निकलने वाले वाहनों को किसी तरह की परेशानी न हो. इस प्रयोग को 'टेबल टॉप मार्किंग' नाम मिला है. जब वाहन इस लाल लेयर से गुजरते हैं तो झटका लगता है, जो ड्राइवर को गति नियंत्रित करने के लिए सचेत करता है. खास बात यह है कि एमपी में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट इंडिया में पसंद किया जा रहा है. तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत कई राज्य यह प्रयोग अपने यहां भी करने की तैयारी में हैं. 

जबलपुर रोड पर हुआ प्रयोग 

दरअसल, लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है. ऐसे में एक्सपर्ट का मानना था कि जैसे ही गाड़ी लाल रंग के पास आती है तो चालक भी अलर्ट हो जाता है. गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है और वह आराम से गाड़ी चलाता है. इसलिए यह प्रयोग किया गया था. अक्टूबर 2025 में यह रोड बनकर तैयार हो गई थी. सोशल मीडिया पर भी यह सड़क तेजी से वायरल हुई थी. जिसके बाद यह प्रोजेक्ट देशभर में चर्चा का विषय बन गया था. यहां से गुजरने वाले लोग अपनी रील्स बनाकर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे. जिससे यह सड़क और ज्यादा वायरल हो रही थी. 

इंडिया में पसंद हुआ प्रोजेक्ट 

मध्य प्रदेश का यह प्रोजेक्ट देशभर में पसंद किया जा रहा है. 122 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को अब तमिलनाडू, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने भी अपने यहां प्रयोग करने की बात कही है. 2021 में इस पर काम शुरू हुआ था और 2025 में यह रोड चालू हो गई थी. टेबल टॉप मार्किंग में सड़क के दोनों तरफ वाइट कलर की पैवर शोल्डर लाइन से मोटी परत बनाई गई है. अगर यहां ड्राइवर को नींद भी आएंगी तो उसका वाहन किनारे की तरफ खिसगेगा इससे उसे तुरंत झटका लगेगा और नींद खुल जाएगी. यह स्कीम कारगर साबित हो रही है. ऐसे में अब दूसरे राज्यों ने भी इस लागू करने का फैसला किया है. 

122 करोड़ रुपए थी लागत 

दरअसल, नौरादेही के जंगल भरे रास्तों में अक्सर हादसे होते रहते थे. कई बार जंगली जानवर वाहनों से टकरा जाते थे. ऐसे में एनएचएआई ने रोड को डिजाइन करने में यह प्रयोग किया है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में एनएच-45 पर बने इस प्रोजेक्ट की तारीफ की थी. उन्होंने इसे देश का पहला 'वाइल्ड लाइफ सेफ' हाईवे कहा था. इस प्रोजेक्ट की लागत 122 करोड़ रुपए थी. जिसमें करीब 12 किलोमीटर के रास्ते को डेंजर जोन तकनीक से आधारित उपायों से सुरक्षित किया है. इसमें 5 एमएम मोटी रेड कल की टॉप लेबल मार्किंग हुई है. 

