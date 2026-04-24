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नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षाओं पर लगाई रोक, खतरे में हजारों छात्रों का भविष्य

Nursing College Scam: नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई में 30 हजार से अधिक छात्रों को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमकि के परीक्षाएं नहीं होंगी.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:13 PM IST
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नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षाओं पर लगाई रोक, खतरे में हजारों छात्रों का भविष्य

Nursing College Scam: नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले में शुक्रवार को  हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई, जिसमें 30 हजार से ज्यादा नर्सिंग छात्रों को झटका लगा है. अदालत ने कहा कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के परीक्षाएं नहीं होगी. इसके साथ ही अपात्र कालेजों के छात्रों को पात्र कालेजों में ट्रांसफर किए जाए. 28 अप्रैल से परीक्षाएं आयोजित की जानी थी. इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की तो पाया कि 800 में से 600 कॉलेज अपात्र थे. मामले पर अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को तय की गई है.

आगामी परीक्षाओं के लिए नर्सिंग काउंसिल हाईकोर्ट को हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी. प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने आज सुनवाई की. लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका में मध्य प्रदेश में 2020-21 में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुई सीबीआई जांच में लगभग 800 नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 600 कॉलेज अनुपयुक्त या कमियों से भरे पाए गए थे. इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं की भारी कमी पायी गई थी. कई कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे और कई प्रिंसिपल और शिक्षक 15-15 कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए थे.

117 नर्सिंग कॉलेज जांच में  अपात्र पाये गए थे
मामले में याचिकाकर्ता ने आवेदन पेश कर आरोप लगाया था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कागज़ी-अमानक कॉलेजों में जीएनएम कोर्स संचालित करने वाले जो 117 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाये गए थे, एमपी नर्सिंग काउंसिल उनके छात्रों को सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर करने के स्थान पर उन कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले रहा है, जो 28 अप्रैल से प्रस्तावित है.

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28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद एमपीएनआरसी की अंडरटेकिंग रिकार्ड पर लेकर आदेश दिए हैं, कि हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा, मामले की सुनवाई पुनः 28 अप्रैल को चीफ जस्टिस की अगुआई वाली युगलपीठ में होगी, अब नर्सिंग कॉलेजों की प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए एमपी नर्सिंग काउंसिल को आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी, इसी आधार नर्सिंग कॉलेजों की परिक्षाओं पर निर्णय होगा.

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