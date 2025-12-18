Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में किसानों की बर्बादी बना प्याज! सड़कों पर फेंकी हजारों बोरी, मुनाफा तो दूर लागत निकालना हुआ मुश्किल

MP Onion Price Crisis: मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज के दाम में भारी गिरावट के चलते किसानों की बर्बादी शुरू हो चुकी है. बताया जा रहा है कि एमपी में अलग-अलग सब्जी मंडी में प्याज की कीमत 2-2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रही है. किसानों का कहना है कि फायदा तो दूर की बात है कि लेकिन लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:44 PM IST
किसानों को प्याज कर रहा कंगाल
किसानों को प्याज कर रहा कंगाल

Onion Prices Down in Jaora Market: मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज किसानों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है. मंडियों में प्याज के दाम इतने गिर गए हैं कि किसानों की मेहनत बेकार होती नजर आ रही है. कई इलाकों में प्याज सिर्फ 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है. इस कीमत पर किसानों को मुनाफा तो दूर, फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है. हालात से हताश किसान अब अपनी उपज सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही है.

वहीं रतलाम जिले की सब्जी मंडी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. यहां प्याज का भाव करीब 150 रुपए प्रति क्विंटल तक सिमट गया है. किसानों का कहना है कि मंडी तक प्याज पहुंचाने में लगने वाला किराया ही उनकी कमाई से ज्यादा हो जाता है. ऐसे में व्यापार करना घाटे का सौदा बन गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, एक ही दिन में मंडी में करीब 8 हजार बोरियों की आवक होने से सप्लाई बढ़ गई और कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई.

मजबूरी में फेंक रहे किसान
आगे किसानों ने बताया कि उन्होंने बेहतर दाम की उम्मीद में अलग-अलग मंडियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी. किसी मंडी में ढाई रुपए किलो से ज्यादा भाव नहीं मिला, तो कहीं उससे भी कम कीमत लगी. किसानों का दर्द यह है कि प्याज की खेती में बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर भारी खर्च आता है, लेकिन मंडी में बिकने के बाद वह रकम भी वापस नहीं मिल पा रही है. इसी मजबूरी में वे उपज फेंकने का फैसला कर रहे हैं.

किसानों को बर्बाद कर दिया
पीपलोदी और चोरासी बड़याला जैसे गांवों के किसानों का कहना है कि प्याज को बार-बार मंडियों में ले जाना उनके लिए और नुकसान का कारण बन रहा है. कई किसानों ने साफ कहा कि अगर अब भी सही भाव नहीं मिला तो वे पूरी प्याज मंडी में ही छोड़ देंगे. उनका तर्क है कि घर ले जाकर भंडारण करने में और ज्यादा खर्च आएगा. लगातार गिरते दामों ने किसानों को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

mp onion price

