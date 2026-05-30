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महाकौशल की लाइफलाइन बनेगी जबलपुर रिंग रोड, 3540 करोड़ की लागत से बनेगा 114KM हाईवे

Jabalpur Outer Ring Road: जबलपुर के लोगों को 3,540 करोड़ रुपये की आउटर रिंग रोड परियोजना की सौगात मिलने वाली है. इससे आने वाले समय में किसानों और व्यापारियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी. इतना ही नहीं जाम से भी मुक्ति मिलेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 30, 2026, 07:13 PM IST
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MP Road Project News
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MP Road Project News: मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. जबलपुर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है. लगभग 3,540 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस सड़क का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लंबी दूरी के ट्रक और भारी वाहन अब शहर के अंदर से नहीं गुजरेंगे. इससे शहर की सड़कों पर दबाव कम होगा और लोगों को रोजाना के सफर में कम समय लगेगा. साथ ही आसपास के जिलों से आने-जाने वाले लोगों को भी बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी.

इस रिंग रोड को पांच हिस्सों में बनाया जा रहा है, जो बरेला, मानेगांव, शाहपुरा, कुशनेर और अमझर जैसे इलाकों को आपस में जोड़ेंगे. परियोजना की सबसे खास बात नर्मदा नदी पर बनने वाला 750 मीटर लंबा एक्सट्राडोज्ड ब्रिज है. यह पुल न केवल आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी प्रदेश की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा. इसके अलावा पूरे कॉरिडोर में कई बड़े और छोटे पुल, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे.

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत 
इस सड़क का फायदा सबसे ज्यादा किसानों और व्यापारियों को होने की उम्मीद है. अभी गांवों से मंडियों तक कृषि उपज पहुंचाने में ट्रैफिक जाम बड़ी परेशानी बन जाता है. नई रिंग रोड बनने के बाद फसल और अन्य सामान तेजी से बाजार तक पहुंच सकेंगे. इससे किसानों का समय बचेगा, परिवहन खर्च कम होगा और माल की आवाजाही भी आसान होगी. लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.

पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण
पर्यटन के लिहाज से भी यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रिंग रोड बनने के बाद भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, कान्हा नेशनल पार्क, ग्वारी घाट और अमरकंटक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना पहले से आसान हो जाएगा. बेहतर सड़क और कम यात्रा समय की वजह से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. इसका फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय कारोबारियों को भी मिलने की उम्मीद है.

व्यापार-उद्योग को होगा फायदा
महाकौशल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी यह परियोजना अहम भूमिका निभा सकती है. मंडला, दिंडोरी, नरसिंहपुर और कटनी जैसे जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. खास बात यह है कि निर्माण में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है. फ्लाई ऐश का उपयोग, हरित पट्टी विकास, वृक्षारोपण और बेहतर जल निकासी जैसी व्यवस्थाएं परियोजना का हिस्सा हैं, ताकि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके.

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