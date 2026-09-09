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MP में मजबूत होगी ग्रामीण कनेक्टिविटी, चलाई जाएंगी 15000 नई बसें...180 से अधिक बस स्टैंड्स का होगा कायाकल्प, 30 लाख यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मध्य प्रदेश सरकार यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए यात्री परिवहन विजन समिट 2026 आयोजित कर रही है. समिट में विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों से परिवहन को रोडमैप तैयार करने के साथ प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 09, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:11 PM IST
MP में मजबूत होगी ग्रामीण कनेक्टिविटी, चलाई जाएंगी 15000 नई बसें...180 से अधिक बस स्टैंड्स का होगा कायाकल्प, 30 लाख यात्रियों को मिलेगी सुविधा
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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