चाकू की नोक पर अपहरण और पिटाई! जबलपुर में 'लेडी गैंग' का आतंक, युवतियों को किडनैप कर मारपीट का VIDEO वायरल

Jabalpur News-जबलपुर में लेडी गैंग का आतंक है, जो युवतियों का अपहरण करती है और फिर मारपीट करते हुए वीडियो वायरल करती है. शहर की पीड़ित युवती ने शनिवार को ग्वारीघाट थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है लेडी गैंग ने मारपीट करते हुए उसका वीडियो वायरल किया है. वायरल वीडियो को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 3 को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो 17 साल नाबालिग और एक युवती है. दो किशोरियों को बाल सुधार गृह और युवती को जेल भेज दिया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:27 PM IST
MP Latest News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में शहर में इन दिनों एक खौफ फैलाने वाली लेडी गैंग सुर्खियों में है, जो युवतियों का अपहरण कर उन्हें बेरहमी से पीटती है और इस पिटाई के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर अपनी दहशत फैलाती है. शनिवार को एक पीड़ित युवती ने ग्वारीघाट थाने में पहुंचकर इस गैंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन युवतियों को गिरफ्तार किया है. 

लेडी गैंग ने की मारपीट
यह पूरा मामला ग्वारीघाट तट क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले एक युवती को लेड गैंग ने सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की और उसका वीडियो बनाया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी पहले चाकू की नोक पर धमकाकर युवतियों का अपहरण करती थीं और फिर फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थीं, ताकि इलाके में अपना रौब बना सकें. 

मारपीट के बाद बनाया था वीडियो
15 नवंबर को आधारताल क्षेत्र की चार लड़कियों ने मिलकर एक युवती के साथ मारपीट की थी और उसी समय वीडियो शूट किया था. हालांकि यह वीडियो 22 नवंबर को वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. वायरल वीडियो को संज्ञान लेने के बाद शनिवार शाम पीड़िता थाने पहुंची और घटना की विस्तृत जानकारी दी. शिकायत और वीडियो के आधार पर ग्वारीघाट पुलिस ने तीन आरोपियों, दो 17 वर्षीय नाबालिग किशोरियों और एक युवती को गिरफ्तार किया. आरोपी कांचघर क्षेत्र में रहने वाली हैं और शहर में खुद को लेडी गैंग बताकर घूमती थीं. जांच में पुलिस को गैंग की धमकाने और अपहरण की हरकतों की पुष्टि मिली. 

लड़कियों को जबरन उठातीं है युवतियां
ग्वारीघाट थाना प्रभारी सुभाषचंद बघेल ने बताया कि आरोपी लड़कियां पहले पीड़िता को जबरन उठातीं, सुनसान स्थान पर ले जातीं और फिर मारपीट करते हुए वीडियो शूट करतीं. फिलहाल इनके किसी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो किशोरियों को बाल सुधार गृह, जबकि बालिग युवती को जेल भेज दिया है. साथ ही गैंग के अन्य सदस्यों और इससे जुड़े संभावित लोगों की जांच भी जारी है.

