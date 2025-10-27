MP Police Admit Card 2025 Released: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

MP Police Constable Admit Card 2025 Released: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करना होगा.

बता दें कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. इन डिटेल्स को डालने के बाद वे अपने परीक्षा प्रवेश पत्र को देख और डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ एक वैध फोटो आईडी जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर छपी सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए. एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, फोटो, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम व पता, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट जैसी डिटेल्स होती हैं. अगर किसी जानकारी में गलती मिले तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क कर सुधार करवाना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर क्या लाना अनिवार्य?

परीक्षा में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को यह याद रखना जरूरी है कि बिना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा. सभी उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. इसके अलावा, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) साथ रखना अनिवार्य है.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं

2. MP Police Constable Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें

3. अपनी श्रेणी या परीक्षा का चयन करें

4. पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और सत्यापन कोड दर्ज करें

5. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें

6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा

7. उसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें

