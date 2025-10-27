Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2977411
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Police Admit Card 2025 Released: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

MP Police Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं. बता दें कि एमपी पुलिस भर्ती की परीक्षा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. आइए आपको बताते हैं, कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना अनिवार्य होगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Police Admit Card 2025 Released
MP Police Admit Card 2025 Released

MP Police Constable Admit Card 2025 Released: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करना होगा.

बता दें कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. इन डिटेल्स को डालने के बाद वे अपने परीक्षा प्रवेश पत्र को देख और डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ एक वैध फोटो आईडी जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर छपी सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए. एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, फोटो, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम व पता, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट जैसी डिटेल्स होती हैं. अगर किसी जानकारी में गलती मिले तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क कर सुधार करवाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा केंद्र पर क्या लाना अनिवार्य?
परीक्षा में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को यह याद रखना जरूरी है कि बिना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा. सभी उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. इसके अलावा, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) साथ रखना अनिवार्य है.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं
2. MP Police Constable Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें
3. अपनी श्रेणी या परीक्षा का चयन करें
4. पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और सत्यापन कोड दर्ज करें
5. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें
6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा
7. उसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp police bharti 2025

Trending news

mp police bharti 2025
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड
Singrauli news
युवक की बेरहमी से पिटाई, तलवों पर दी थर्ड डिग्री, पीड़ित चीखता रहा और आरोपी...
mp news
सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें
mp news
देवास में इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी जान, सदमे में परिवार; पिता ने बताई ये वजह
mp news today
MP News Today: ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़ें 27 अक्टूबर की बड़ी खबरें
damoh news
चरवाहे पर भालू ने किया अटैक, तो भैंसें बन गईं उसकी बॉडीगार्ड, ऐसे बचाई मालिक की जान
ratlam news
घर में घुसे चोर...खाना खाया, बीयर पी, फिर लाखों का माल लेकर फरार;जांच में जुटी पुलिस
mp news
जल्दी करें! एमपी पुलिस SI और सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट करीब,बस कुछ दिन बाकी
guna news
MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, फाड़े कपड़े
Coldrif cough syrup case
जहरीला कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, श्रीसन फार्मा का MR गिरफ्तार, जांच जारी