MP Police Constable Recruitment: पुलिस बनने का सुनहरा मौका, 7500 कांस्टेबलों की भर्ती, यहां जानें पूरी जानकारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2921398
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Police Constable Recruitment: पुलिस बनने का सुनहरा मौका, 7500 कांस्टेबलों की भर्ती, यहां जानें पूरी जानकारी

MP Police Constable Recruitment 2025: MPESB ने राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक किए जा सकते हैं.  नीचे जानें पूरी जानकारी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Police Constable Recruitment: पुलिस बनने का सुनहरा मौका, 7500 कांस्टेबलों की भर्ती, यहां जानें पूरी जानकारी

MP Police Constable Recruitment 2025: मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. पुलिस में अपना करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार मौका है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 को समाप्त होगी. आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने पर उम्मीदवार 4 अक्टूबर 2025 तक उसे सुधार सकते हैं.

यह भी पढ़ें: DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा, युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट, जांच एजेंसियां ​​हैरान

 

Add Zee News as a Preferred Source

MP में पुलिस बनने का सुनहरा मौका
दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह भर्ती 2025 में होने वाली है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक चलेगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क क्या होगा और पूरी जानकारी.

यह भी पढ़ें: MP में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में होगी आफत की बारिश, जानिए कहां-कहां जारी हुआ अलर्ट

 

ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले esb.mp.gov.in पर जाएं. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म-पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य ज़रूरी जानकारी भरें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म जमा कर दें. अब कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें.

आवेदन शुल्क और परीक्षा तिथि की जानकारी
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रति पेपर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के अभ्यर्थियों को ₹250 प्रति पेपर आवेदन शुल्क देना होगा. परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर 2025 को दो पालियों में किया जाएगा. पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी.

TAGS

mp newsmp police

Trending news

mp news
MP Live Today: MY अस्पताल में फिर चूहों का हंगामा, ग्वालियर में सनसनीखेज हिट एंड रन
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, आज गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट
bhopal news
DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा, युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट
jashpur news
अमीर बनने का सपना दिखाकर की करोड़ों की ठगी, जादुई कलश के जाल में फंसे भोले-भाले लोग
indore hospital news
दो मासूमों की मौत के बाद फिर MY अस्पताल में चूहों का आतंक, ओपीडी में फिर टहलते दिखे
mp news
सड़क हादसे में गई जवान बेटे की जान, शव देख पिता को आया हार्ट अटैक, एक साथ उठी अर्थी
mp news
दीवाली से पहले लाड़ली बहनों को लग सकता है बड़ा झटका, इन महिलाओं का कटेगा नाम!
cm mohan yadav
मछली-मगर को ठिकाने लगाने के बाद, मांस बेचने वालों पर CM का डंडा! बोले- कानून सबके...
raigarh murder case
अफेयर के शक में काट डाला पूरा परिवार, बेडरूम से बाड़ी तक घसीटकर ले गए लाशें, लेकिन..
gwalior news
शराब, तन्हाई और सन्नाटा! इलेक्ट्रिशियन के घर से आ रही थी बदबू, जब तोड़ा दरवाजा तो...
;