MP Police Constable Recruitment: पुलिस बनने का सुनहरा मौका, 7500 कांस्टेबलों की भर्ती, यहां जानें पूरी जानकारी

MP Police Constable Recruitment 2025: मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. पुलिस में अपना करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार मौका है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 को समाप्त होगी. आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने पर उम्मीदवार 4 अक्टूबर 2025 तक उसे सुधार सकते हैं.

MP में पुलिस बनने का सुनहरा मौका

दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) ने राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह भर्ती 2025 में होने वाली है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक चलेगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क क्या होगा और पूरी जानकारी.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले esb.mp.gov.in पर जाएं. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म-पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य ज़रूरी जानकारी भरें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म जमा कर दें. अब कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें.

आवेदन शुल्क और परीक्षा तिथि की जानकारी

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रति पेपर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के अभ्यर्थियों को ₹250 प्रति पेपर आवेदन शुल्क देना होगा. परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर 2025 को दो पालियों में किया जाएगा. पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी.