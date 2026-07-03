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छुट्टी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर! पुलिसकर्मियों के अवकाश अब ऑनलाइन होंगे मंजूर, MP पुलिस में ई-लीव सिस्टम शुरू

MP Police E-Leave System: मध्य प्रदेश पुलिस में अब से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है. eHRMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे. PHQ ने इस सिस्टम को लगभग 120 पुलिस यूनिट्स में लागू कर दिया है.

Written ByPooja
Published: Jul 03, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:16 AM IST
छुट्टी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर! पुलिसकर्मियों के अवकाश अब ऑनलाइन होंगे मंजूर, MP पुलिस में ई-लीव सिस्टम शुरू
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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