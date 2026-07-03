/छुट्टी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर! पुलिसकर्मियों के अवकाश अब ऑनलाइन होंगे मंजूर, MP पुलिस में ई-लीव सिस्टम शुरू

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MP Police E-Leave System: मध्य प्रदेश पुलिस में अब अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाई कक दी गई है. इसके लिए eHRMS पोर्टल (ehrms.mp.gov.in) या eHRMS मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है. यह व्यवस्था प्रदेश पुलिस इकाइयों में लागू हो चुकी है और इससे एक लाख से अधिक पुलिसकर्मी जुड़ चुके हैं. नया सिस्टम 1 जुलाई 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी हो गया है, जिससे छुट्टी से जुड़ी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी होगी.
एमपी में इस सिस्टम के लागू होने से पुलिसकर्मियों के अब अवकाश ऑनलाइन मंजूर हों सकेंगे. अभी राज्य सरकार के कुछ ही विभाग eHRMS के e-Leave मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पुलिस विभाग सबसे आगे है. इस सुविधा लगभग 1,01,928 अधिकारी और कर्मचारी जुड़े हैं.
ऑनलाइन दिखेगा छुट्टी स्टेटस
पुलिस कर्मियों के लिए सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम को पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से राज्य के सभी जिलों और पुलिस इकाइयों में पुलिस बलों के लिए eHRMS (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) का e-लीव मॉड्यूल लागू किया गया है. इसके जरिए राज्य के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे, मंजूरी ले सकेंगे और अपने आवेदनों का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे. इससे छुट्टी की पूरी प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर पूरी होने वाली बन जाएगी.
ऐसे डाउनलोड करें ऐप
यह मोबाइल ऐप Google Play Store और Apple App Store, दोनों पर उपलब्ध है. पोर्टल पर पहले से ही हर पद के लिए छुट्टी के प्रकार और पात्रता से जुड़ी जानकारी मौजूद है. जब कोई कर्मचारी लीव अप्लाई करेगा तो, लीव क्लर्क उसे संबंधित अधिकारी के पास भेज देगा. अधिकारी ऑनलाइन ही अपनी सिफारिश और मंजूरी देंगे. कर्मचारी अपनी लॉगिन ID का इस्तेमाल करके अपने आवेदन का स्टेटस देख सकेंगे.
120 पुलिस यूनिट्स में लागू
इस मॉड्यूल को शुरूआत में कुछ चुनिंदा यूनिट्स में आजमाया गया था, जिनमें स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (SCRB), पर्सनल ब्रांच और स्पेशल ब्रांच शामिल थे. भोपाल रेल SP ऑफिस और भोपाल की 25वीं बटालियन में भी इसके ट्रायल किए गए. इन जगहों से मिले फीडबैक के आधार पर जरूरी बदलाव किए गए. इसके बाद इस सिस्टम को लगभग 120 पुलिस यूनिट्स में लागू किया गया.
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