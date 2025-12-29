Advertisement
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर MP पुलिस! ड्रिंक एंड ड्राइव किया तो सीधा हवालात; होटल और पिकनिक स्पॉट पर पैनी नजर

MP News: मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुरक्षित नए साल का जश्न सुनिश्चित करने के लिए MP पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं. 28 दिसंबर से 1 जनवरी की रात तक पूरे राज्य में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:47 AM IST
MP Police High Alert New Year 2026: नए साल 2026 के जश्न से पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. DGP कैलाश मकवाना ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को 28 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की रात तक चेकिंग और पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया है. शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने, उत्पीड़न और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. प्रमुख चौराहों, मॉल, बाज़ारों और पिकनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

नए साल से पहले हाई अलर्ट पर MP पुलिस!
दरअसल, नया साल 2026 बस तीन दिन दूर है. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है. DGP कैलाश मकवाना ने सभी ज़िला पुलिस अधीक्षकों को 28 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की रात तक चेकिंग अभियान और रेगुलर पेट्रोलिंग तेज़ करने के साफ़ निर्देश दिए हैं. इस दौरान सभी रैंक के फील्ड अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा अभियानों की कमान संभालेंगे.

नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने इस बार "ज़ीरो टॉलरेंस" पॉलिसी अपनाई है. पुलिस खास तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिल चलाने वालों और महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करने वालों पर कड़ी नज़र रखेगी. कैलाश मकवाना ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रैंक के फील्ड ऑफिसर खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. नशे में गाड़ी चलाने वालों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

होटल और पिकनिक स्पॉट पर पैनी नजर
कैलाश मकवाना ने कहा कि पहलगाम घटना और ऑपरेशन 'सिंदूर' को देखते हुए, और मॉल, बाज़ारों, होटलों, रिसॉर्ट्स, पिकनिक स्पॉट (नदियों, बांधों, झीलों) और मंदिरों में बड़ी भीड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात करें. लिस्टेड गुंडों, अपराधियों और अशांति फैलाने वाले तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें. किसी भी अप्रिय स्थिति को बढ़ने से पहले ही कंट्रोल करने के लिए रणनीतियां लागू करें.

