MP Police Recruitment 2022: पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट आज से शुरू, देखिए सारी जानकारी

प्रदेश में आज से पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट (Physical Proficiency Test PPT) शुरू होगा. मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक पद पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. भर्ती के दूसरे चरण की फिजिकल परीक्षा आज से 5 जून तक चलेगी.