खाली दिख रहे कंटेनर में बना था गुप्त चेम्बर, 71 लाख का डोडा चूरा जब्त; तस्कर गिरफ्तार

बाहर से कंटेनर खाली दिख रहा था

जांच के दौरान पुलिस ने कंटेनर की लंबाई का मिलान किया. बाहर से कंटेनर करीब 20 फीट लंबा दिखाई दे रहा था, जबकि अंदर से उसकी लंबाई लगभग 16 फीट ही नजर आई. इस अंतर ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया. इसके बाद बारीकी से जांच करने पर कंटेनर में बनाए गए एक गुप्त चेम्बर का खुलासा हुआ. चेम्बर खोलकर देखा गया तो उसमें छिपाकर रखे गए 16 बोरों से करीब 3 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद हुआ. बाहर से कंटेनर पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था, जिससे तस्करों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की थी.