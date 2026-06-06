खाली दिख रहे कंटेनर में बना था गुप्त चेम्बर, 71 लाख का डोडा चूरा जब्त; तस्कर गिरफ्तार

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Agar Malwa Doda Chura Smuggling: आगर मालवा जिले में कोतवाली पुलिस ने एक कंटेनर से करीब 3 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि बाहर से खाली दिखाई दे रहे कंटेनर में गुप्त चेम्बर बनाकर नशीला पदार्थ छिपाया गया था. जब्त मशरूका की अनुमानित कीमत करीब 71 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुसनेर की ओर से एक कंटेनर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है. सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने बैजनाथ निपानिया जोड़ क्षेत्र में घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी. कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध कंटेनर वहां से गुजरता दिखाई दिया. पुलिस ने कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली. शुरुआत में कंटेनर बाहर से खाली नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस को उस पर संदेह हुआ.
बाहर से कंटेनर खाली दिख रहा था
जांच के दौरान पुलिस ने कंटेनर की लंबाई का मिलान किया. बाहर से कंटेनर करीब 20 फीट लंबा दिखाई दे रहा था, जबकि अंदर से उसकी लंबाई लगभग 16 फीट ही नजर आई. इस अंतर ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया. इसके बाद बारीकी से जांच करने पर कंटेनर में बनाए गए एक गुप्त चेम्बर का खुलासा हुआ. चेम्बर खोलकर देखा गया तो उसमें छिपाकर रखे गए 16 बोरों से करीब 3 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद हुआ. बाहर से कंटेनर पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था, जिससे तस्करों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की थी.
एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस कंटेनर को जब्त कर कोतवाली थाना ले आई और उसमें मौजूद अनिल हाड़ा निवासी आगर को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी डोडा चूरा के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है.
नशीला पदार्थ की कीमत 71 लाख
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए डोडा चूरा और कंटेनर सहित मशरूका की अनुमानित कीमत करीब 71 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. फिलहाल, कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है. साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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