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खाली दिख रहे कंटेनर में बना था गुप्त चेम्बर, 71 लाख का डोडा चूरा जब्त; तस्कर गिरफ्तार

Agar Malwa News: आगर मालवा में कोतवाली पुलिस ने एक कंटेनर के गुप्त चेम्बर से 3 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद किया. पुलिस ने आरोपी अनिल हाड़ा को गिरफ्तार कर लिया. जब्त मशरूका की कीमत करीब 71 लाख रुपये आंकी गई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:05 PM IST
खाली दिख रहे कंटेनर में बना था गुप्त चेम्बर, 71 लाख का डोडा चूरा जब्त; तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: Agar Malwa Doda Chura Smuggling

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