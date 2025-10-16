MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर भी भर सकेंगे फॉर्म, जानिए कब और कैसे करें आवेदन

MP Police SI ASI Bharti 2025: मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है. कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) जल्द ही उप निरीक्षक (SI) और सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. इस बार की भर्ती खास इसलिए भी है क्योंकि राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर वर्ग को भी मौका देने का निर्णय लिया है. अब पुलिस सेवा में यह वर्ग भी शामिल हो सकेगा. चयन मंडल ने आवेदन फॉर्म में जेंडर के साथ नया विकल्प ‘ट्रांसजेंडर’ जोड़ा है, जिससे वे भी अब एसआई और एएसआई भर्ती परीक्षा में भाग ले सकेंगे.

भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी राहत यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. पहले जहां अंतिम तिथि 22 अक्टूबर थी, अब उसे बढ़ाकर 29 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है. इससे हजारों अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अतिरिक्त मौका मिल गया है. वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इस फैसले को लेकर खुश हैं, क्योंकि यह कदम समान अवसर और सामाजिक स्वीकृति की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

7500 पदों पर भर्ती

गृह विभाग ने बताया कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवार एमपी कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सूबेदार (स्टेनोग्राफर), सहायक उप निरीक्षक (ASI) और उप निरीक्षक (SI) जैसे पदों पर यह भर्ती की जाएगी. सरकार का यह फैसला पुलिस विभाग में विविधता और समावेश बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें आवेदन?

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर Online Form पर Police Constable Recruitment Test 2025 पर क्लिक करें.

3. आवेदन के लिए मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें.

4. पंजीकरण के बाद लॉग इन करें. इसके बाद मांगी गई डिटेल को भरकर आवेदन को पूरा कर लें.

5. आवेदन पूरा होने के बाद अपने निर्धारित वर्ग के अनुसार फॉर्म का शुल्‍क जमा कर दें.

6. सबसे आखरी में फॉर्म को सबमिट करने के बाद चेक कर लें, फिर प्रिंटआउट निकाल लें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!