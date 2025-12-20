अब तनावमुक्त रहेगी एमपी पुलिस! 21 दिसंबर को मौन धारण करेंगे 50 हजार से ज्यादा जवान, जानिए वजह

MP Police Meditation Update: मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली में मानसिक शांति शामिल करने के लिए नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है. वहीं पुलिस के जवानों को तनाव से मुक्त रहने के लिए विश्व ध्यान दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस के जवान एक साथ बैठकर ध्यान करेंगे. बता दें कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर रात 8 बजे से 8.30 बजे तक पूरे प्रदेश के सभी थानों, बटालियनों और पुलिस कार्यालयों में लगभग 50 हजार से ज्यादा जवान और अधिकारी एक साथ ध्यान मुद्रा में बैठेंगे. वहीं फील्ड ड्यूटी के दबाव और परिवार से दूरी के कारण पुलिसकर्मी मानसिक रोगों के शिकार हो जातेहैं.

वहीं पुलिस विभाग का मानना है कि 21 दिसंबर के दिन 21 मिनट का सामूहिक मौन न केवल विश्व शांति की कामना है, बल्कि एमपी पुलिस के जवानों के अंदर की उथल-पुथल को शांत करने का एक सशक्त माध्यम भी है. इससे एमपी पुलिस की छबि सुधरने के साथ-साथ ही पारिवारिक टेंशन से मुक्ति मिल सकेगी. वहीं विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस दिन विश्व ध्यान दिवस के मौके पर ध्यान मुद्रा में बैठे पुलिसकर्मियों की खुशहाली का माध्यम बन रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस जवानों को सुकून के पल देने के लिए पूरे प्रदेश के सभी थानों में एक खास तरह का मेडिटेशन रूम भी तैयार किया जाएगा.

80 ट्रेनर तैयार किए जा चुके

मिली जानकारी के मुताबिक, जनवरी-फरवरी महीने से हर रविवार सुबह 10 बजे 30 मिनट का अनिवार्य ध्यान सत्र आयोजित होगा. जहां पर जवान तैनात होंगे, वहीं से इस सत्र का हस्सा बन सकेंगे. इसके लिए अभी तक ट्रैनर्स की फौज तैयार हो रही है. बता दें कि 80 ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं, 36 ट्रेनर इसी महीने ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं. जल्द ही यह संख्या 500 से 1000 तक पहंचाई जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश के हर थाने में एक में एक मेडिटेशन मास्टर भी उपलब्ध कराया जाएगा. विश्व ध्यान दिवस के मौके पर ध्यान प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और धर्मनिरपेक्ष है, जिससे हर समाज और वर्ग का पुलिसकर्मी इसे आसानी से अपना सकें.

