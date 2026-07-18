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MP में प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन आज से, ना करें ये गलती, वरना रद्द हो जाएगी आपकी नियुक्ति

MP Teacher Recruitment: 2025 चयन परीक्षा में सफल प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) अभ्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज अपडोल और सत्यापन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो रही है.

Written ByPooja
Published: Jul 18, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:52 PM IST
MP में प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन आज से, ना करें ये गलती, वरना रद्द हो जाएगी आपकी नियुक्ति

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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