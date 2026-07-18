/MP में प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन आज से, ना करें ये गलती, वरना रद्द हो जाएगी आपकी नियुक्ति

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MP Teacher Recruitment: मध्य प्रदेश में चयनित प्राथमिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) भर्ती 2026 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने और उनके सत्यापान की प्रक्रिया शनिवार 18 जुलाई से शुरू हो गई है. इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती की विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी है.
यह प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर पूरी की जाएगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कराने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बता दें कि, यह परीक्षा 2025 में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी. नतीजों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 18 जुलाई, 2026 से शुरू हो रही है. डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (DPI) ने परीक्षा के नतीजे घोषित होने के ठीक तीन दिन बाद वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था.
19 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, चुने गए उम्मीदवारों को 18 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 तक MP ऑनलाइन पोर्टल (trc.mponline.gov.in) पर अपनी प्रोफाइल पंजीयन करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और जिलों की प्राथमिकता चुननी होगी. इसके बाद 19 से 21 जुलाई 2026 तक जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा.
तय समय-सीमा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचना होगा
संचालनालय ने जारी नोटिफिकेशन में साफ किया है कि अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के अगले दिन, वेरिफिकेशन के लिए अपने चुने हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर खुद पहुंचना होगा. जो अभ्यर्थियों तय समय-सीमा के अंदर यह प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को रेगुलर तौर पर देखते रहें.
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