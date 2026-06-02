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एमपी में क्या है रजिस्ट्री की प्रक्रिया? कितना है रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टांप ड्यूटी, जानिए सब कुछ

MP Property Registry: एमपी में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराना बहुत अनिवार्य है. इसके लिए स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और जरूरी दस्तावेदों की जरूरत पड़ती है. आइए एमपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से लेकर फीस तक के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:55 PM IST
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MP Registry Full Process
MP Registry Full Process

MP Registry Full Process: अगर मध्य प्रदेश में जमीन, प्लॉट, मकान या फिर फ्लैट खरीदने जा रहे हैं. तो उनकी रजिस्ट्री कराना बहुत जरूरी होता है. प्रदेश सरकार का पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (MPIGR) और SAMPADA पोर्टल इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाते हैं. आज के समय में प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है. खरीदार घर बैठे संपत्ति का मूल्यांकन, स्टांप ड्यूटी की गणना, स्लॉट बुकिंग और दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले खरीदार और विक्रेता को जरूरी दस्तावेज तैयार करने होते हैं. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, संपत्ति का नक्शा और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं. इसके बाद MPIGR या सम्पदा पोर्टल पर लॉगिन कर संपत्ति का विवरण दर्ज किया जाता है. पोर्टल पर बाजार मूल्य के आधार पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना की जाती है.

मामलों में शुल्क में बदलाव संभव
वर्तमान में संपत्ति की गाइडलाइन वैल्यू या खरीद मूल्य, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया जाता है. सामान्य तौर पर स्टांप ड्यूटी 7.5 प्रतिशत और रजिस्ट्रेशन शुल्क 3 प्रतिशत लिया जाता है. यानी किसी संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये होने पर करीब 3.75 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 1.5 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ सकता है. हालांकि अलग-अलग दस्तावेजों और मामलों में शुल्क में बदलाव संभव है.

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डिजिटल कॉपी करें डाउनलोड
रजिस्ट्री पूरी होने के बाद दस्तावेज की डिजिटल कॉपी डाउनलोड की जा सकती है. इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया कराना जरूरी होता है, जिससे राजस्व और नगर निकाय के रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज हो सके. प्रदेश सरकार ने सम्पदा 2.0 के माध्यम से कई सेवाओं को फेसलेस और पेपरलेस बनाया है. कुछ श्रेणियों के दस्तावेजों के लिए वीडियो-केवाईसी आधारित रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते.

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